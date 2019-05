Cresce l' ipotesi Casellati premier Carta del Colle per arrivare al 2020

affaritaliani

(Di giovedì 30 maggio 2019) Nel Palazzo si ragiona sui possibili sviluppi politici dopo le elezioni europee di domenica scorsa. La domanda è che fare se la maggioranza gialloblu dovesse implodere, ovviamente non sul caso Rixi (di fatto già archiviato) ma magari sui provvedimenti... Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Governo Casellati, cresce l'ipotesi. Carta del Colle per arrivare al 2020 - salernopost : Consiglio Federale a Roma, poi il briefing su cosa fare. Salernitana, ma anche Venezia e Foggia potrebbero non star… - FabioTemporiti : RT @Valori_it: Dopo il voto per l'Europarlamento cresce l’ipotesi di un'uscita di Londra dall'Ue senza un accordo: tremano i conti e i tito… -