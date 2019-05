Cremona-Venezia | Gara-1 Semifinale Playoff basket 2019 | orario d’inizio e come vederla in

Basket - Playoff Serie A 2019 : al via le semifinali - Milano-Sassari e Cremona-Venezia : I Playoff della Serie A di Basket entrano nel vivo con l’inizio delle semifinali. Si giocherà anche in questo al meglio delle cinque partite, mentre dalla finale si andrà fino ad un’eventuale gara-7. Da una parte Milano-Sassari e dall’altra Cremona-Venezia. Si sfidano le squadre che hanno chiuso ai primi quattro posti la stagione regolare. Si comincia questa sera con una Serie davvero attesa, quella tra l’Olimpia Milano e ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia domina gara-5 e raggiunge Cremona in semifinale. Trento demolita nel secondo quarto : L’Umana Reyer Venezia si aggiudica in maniera netta e incontrovertibile gara-5 dei quarti di finale, battendo la Dolomiti Energia Trentino con il punteggio di 87-62. Gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfideranno, quindi, la Vanoli Cremona in semifinale scudetto, con la prima gara prevista giovedì al PalaRadi. Top scorer è Marquez Haynes con 23 punti, ma finché la partita ha qualcosa da dire i 19 di Michael Bramos sono quelli che ...

Basket - Semifinali Play-off 2019 : Milano-Sassari e Cremona-Venezia. Date - programma - orari e tv. Il tabellone completo : Saranno Milano-Sassari e Cremona-Venezia le Semifinali dei playoff scudetto della Serie A di Basket. La formazione di Simone Pianigiani, principale favorita sulla carta, ha superato Avellino, trascinata da James Nunnally e ora si troverà di fronte la squadra di Gianmarco Pozzecco, che sta vivendo un ottimo momento di forma e ha battuto Brindisi. Nell’altra sfida vedremo invece opposti Cremona, che per la prima volta nella storia si giocehrà una ...

Playoff Serie A Basket – Cremona vola in semifinale - la sfida tra Trento e Venezia si decide in Gara-5 : Trieste ko in Gara-4 e Cremona vola in semifinale di Playoff: la Serie tra Trento e Venezia sulla parità Continua lo spettacolo dei quarti di finale dei Playoff di Serie A di Basket: due appassionanti sfide sono andate in scena questa sera. Gara-4 ha regalato a Cremona l’accesso alle semifinali. Trieste ha ceduto a Cremona col punteggio di 78-81, dicendo così fine alla corsa per il titolo di campione d’Italia. La Serie è ...

Playoff basket - attenzione : sprazzi Nba e Cremona vola. Per Milano ancora fantasmi. Trento-Venezia? Che sbadiglio : Gioia per le quattro sciure cremonesi sugli spalti del PalaRubini: già prenotati per la domenica elettorale cento chili di marubini al brodo di toro con cui sfondarsi. I loro beniamini di biancoblu vestiti hanno stupito ancora, ritoccando la stagione dei record: dopo la Coppa Italia, che Aldo Vanoli ogni giorno leva dalla bacheca per un’amorevole spolverata, Cremona si impone su Trieste in volata (81 a 78, serie chiusa per 3 a 1) e accede ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona si prende storia e semifinale scudetto - Trento spedisce Venezia alla bella : E’ il giorno della storia per la Vanoli Cremona: la formazione allenata da Meo Sacchetti conquista per la prima volta nella propria storia la semifinale scudetto, battendo per 78-81 l’Alma Trieste in gara-4 dei quarti. Eccezionale la performance di Drew Crawford, con 33 punti (7/9 da 2, 6/12 da 3, 1/1 in lunetta). Nell’altra sfida, invece, si deciderà tutto nel match che andrà in scena tra due giorni al Taliercio, poiché la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia per chiudere la serie - Trieste e Trento vogliono gara-5 : Cremona e Venezia per la semifinale, Trieste e Trento per andare alla “bella”. Stasera tocca alle altre due serie dei quarti di finale dei Playoff 2019 e dopo quella tra l’Olimpia Milano e la Sidigas Avellino ci potrebbero essere altre due gare-5 all’orizzonte. Il fattore campo, finora, ha dominato nelle serie. Cremona e Venezia cercano dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti e per evitare di trovarsi a giocare ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia per chiudere la serie - Trieste e Trento vogliono gara-5 : Cremona e Venezia per la semifinale, Trieste e Trento per andare alla “bella”. Stasera tocca alle altre due serie dei quarti di finale dei Playoff 2019 e dopo quella tra l’Olimpia Milano e la Sidigas Avellino ci potrebbero essere altre due gare-5 all’orizzonte. Il fattore campo, finora, ha dominato nella serie. Cremona e Venezia cercano dunque il primo colpo esterno per chiudere i conti e per evitare di trovarsi a giocare ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Trieste e Trento non si arrendono e accorciano sul 1-2! Cremona cade nel finale - Venezia demolita : Terminate nella serata le ultime due sfide di gara-3 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto della Serie A 2018-2019. Trieste e Trento sono riuscite entrambe a difendere il fattore campo accorciando le distanze nei confronti rispettivamente di Cremona e Venezia e regalandosi un’opportunità per ristabilire la parità della Serie nel prossimo appuntamento in programma sabato 25 maggio. Sfida appassionante e interminabile tra Trieste e ...

Playoff Serie A Basket – Vittoria per Trieste e Trento : le serie contro Cremona e Venezia si riaprono : Successo in Gara-3 per Trieste e Trento che superano, rispettivamente, Cremona e Venezia: niente ‘cappotto’, le 2 serie si riaprono Chi aveva scommesso sul doppio ‘cappotto’ in stile Sassari è rimasto deluso: Trieste e Trento sono ancora vive. Le due sfide giocate questa sera, valevoli per Gara-3 del primo turno dei Playoff di serie A, hanno visto le squadre di casa trionfare e mantenere il fattore campo, decisivo per riaprire la serie ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona e Venezia si portano sul 2-0. Trieste e Trento ancora sconfitte : La Vanoli Cremona e la Reyer Venezia concedono il bis anche in gara-2 e si portano sul 2-0 nelle loro rispettive Serie dei quarti di finale dei Playoff della Serie A di Basket. Cremona si è imposta per 89-81 contro l’Alma Trieste, mentre Venezia ha sconfitto la Dolomiti Energia Trento per 69-51. Partita molto combattuta al PalaRadi con i padroni di casa che alla fine riescono a spuntarla, conquistando anche il secondo punto nella Serie. ...

Playoff Serie A Basket – Cremona e Venezia prendono il largo : Trieste e Trento ko in Gara-2 : Cremona e Venezia trionfano in Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff di Serie A: Trieste e Trento ko, entrambe le Serie 2-0 Continua lo spettacolo dei Playoff del campionato italiano di Serie A di Basket con le Gare-2 delle sfide tra Cremona e Trieste e Venezia e Trento. Sia Cremona che Venezia hanno portato a casa due importanti vittorie, allungando nella Serie 2-0. Cremona ha trionfato davanti al suo pubblico contro Trieste, col ...

Basket - Gara-2 Quarti Playoff Serie A : Cremona e Venezia provano l’allungo - Trieste e Trento cercano la rivincita : Stasera seconda tappa delle Serie dei Quarti di finale dei Playoff di Serie A per quattro squadre: alle 20.30 al Palasport Mario Radi di Cremona saranno di fronte la Vanoli Basket e l’Alma Trieste, seconda e settima nella regular season, mentre alle 20.45 al Palasport Taliercio di Mestre si affronteranno l’Umana Reyer Venezia e la Dolomiti Energia Trentino, terza e sesta squadra del campionato. Le due gare-1 sono state giocate ad altissima ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona fatica ma supera una combattiva Trieste - Venezia vince in rimonta su Trento : Fattore campo rispettato nelle due sfide odierne dei quarti di finale dei Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket. Cremona e Venezia cominciano entrambe con il piede giusto nelle Serie rispettivamente contro Trieste e contro Trento conquistando il successo al termine di due incontri equilibrati ed avvincenti, caratteristica ricorrente in queste prime partite andate in scena nel fine settimana. Sfida equilibrata e appassionante quella tra ...