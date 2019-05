Cosa guardare su Netflix e Prime Video dal 31 maggio | le migliori serie da Good Omens a

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sceglieresuè sempre complicato, ma dal 31lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra letv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su. Il 31debutta When They See Us, miniideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem siano stati condannati – prima dai media, poi due volte dalla giustizia – per il brutale stupro di una jogger a Central Park, poi rimasta in coma per 12 giorni. Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Korey Wise sono i nomi dei cinque giovani – quattro afroamericani, uno latinoamericano – accusati e incarcerati per un reato che non avevano commesso, e dal quale sono stati scagionati completamente solo nel 2014. ...

RonLee_1999 : RT @reasonhaz: Pagherei oro per abbracciare Harry, davvero darei qualsiasi cosa anche per poter stare due secondi contati tra le sue bracci… - Flaccidia : @irishxever Si ma io non parlo di come noi usiamo quel social, Madi come il social usa noi, indicandoci cosa legger… - psychoqzzu : RT @g4yIord: mi fa morire 'sta cosa che se non sei un comunista sei per forza un riccone che sta bene così com'è e non è in grado di guarda… -