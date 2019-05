Concerti Vasco Rossi | in prime time su Canale5 il meglio del tour

Vasco Rossi a San Siro per i Concerti al via dal 1° giugno per 6 date da record : Vasco Rossi a San Siro per i concerti allo Stadio. Il rocker di Zocca ha già raggiunto Milano per i live che terrà a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal concerto di debutto nella grande arena dello sport nel quale si esibirà a stretto giro di ore. A testimoniare l'arrivo nella città meneghina è una delle sue ultime stories su Instagram, nella quale muove i primi ...

I Concerti di Vasco Rossi su Canale5 - il meglio del tour a San Siro presto in tv con video dal backstage : A qualche giorno dalla partenza del tour, sono già ufficiali i concerti di Vasco Rossi su Canale5 sotto forma di speciale di prima serata con gli highlights degli spettacoli che terrà allo Stadio San Siro di Milano a cominciare dal 1° giugno e per 6 date, compresa quella del 12 giugno nella quale festeggerà i primi 29 anni dal primo concerto nella grande arena dello sport. Lo speciale andrà in onda il 16 giugno in prima serata e conterrà ...

Vasco Rossi : "29 anni - 29 volte - 29 Concerti a San Siro" - : Andrea Conti Il rocker è carico per VascoNonStop Live 2019, in partenza con una data zero il 27 maggio dallo Stadio Comunale G. Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Nel frattempo Vasco ha fatto le prove generali con una folta rappresentanza del suo fanclub che vanta 37mila iscritti Vasco Rossi è già pronto per il VascoNonStopLive 2019 che partirà il 27 maggio dallo Stadio Comunale G.Teghil di Lignano Sabbiadoro (UD). Il grande show ...

Confermati i Concerti di Vasco Rossi nel 2020 - appuntamento fisso con la musica live : “È come Pasqua o Capodanno” : Sono Confermati i concerti di Vasco Rossi nel 2020. I live legati al repertorio del rocker di Zocca diventano quindi un appuntamento fisso come la Pasqua e il Capodanno, così com'è accaduto da qualche anno a questa parte. Nessuna intenzione, quindi, di appendere il microfono al chiodo. L'evento a Modena Park, con il quale ha raggiunto un vero e proprio record per biglietti venduti, sembrava suggerire un allontanamento dalla scene che è stato ...

Terminata la nave di Vasco Rossi per i Concerti a Cagliari - tutti i dettagli sulla brandizzazione e info prenotazioni : La nave di Vasco Rossi è pronta. Dopo alcune settimane di lavoro dedicate alla brandizzazione dello scafo, GNV ha dichiarato conclusi i progetti per il traghetto che salperà dal porto di Genova il 19 maggio pRossimo in direzione Porto Torres, per poi tornare in Sardegna con la tratta speciale da Genova a Cagliari per i due concerti nell'Isola del 18 e 19 giugno. La Rhapsody ha iniziato a cambiare veste a cominciare da metà aprile, quando è ...

GNV Rhapsody - ecco la nave di Vasco Rossi. Personalizzata per i Concerti del Blasco in Sardegna : GENOVA - Navigare con il mondo di Vasco. Un sogno di tanti, un'opportunità che i fortunati riusciranno a cogliere in occasione dei due concerti che la rockstar terra in Sardegna. La Compagnia Grandi Navi Veloci, infatti, ha ...

Da Vasco Rossi a Elton John - la guida ai Concerti della primavera 2019 in Italia - : Gli ultimi grandi concerti internazionali del mese, invece, vedranno protagonista Elton John il 29 e il 30 maggio sul palco dell'Arena di Verona: spettacoli da tutto esaurito, inseriti all'interno di ...