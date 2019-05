City of Brass | il rogue-lite in prima persona degli sviluppatori di Bioshock disponibile

eurogamer

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ultime ore per scaricare RiME gratuitamente da Epic Games Store: da oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito daof, che saràper il download gratuito da oggi fino al 6 giugno."Diventa un audace ladro inof, un gioco di avventura increato dagliesperti di. Armati di scimitarra e di una frusta versatile, dovrai affrontare il tuo viaggio tra esche e trappole, verso il cuore di una sontuosa metropoli da mille e una notte"Ricordiamo che recentemente Epic Games Store ha cambiato la sua politica di distribuzione dei giochi gratuiti, passando da due giochi gratuiti al mese a quattro, per un totale di uno ogni settimana invece di ogni 15 giorni, come è successo da dicembre ad oggi.Leggi altro...

