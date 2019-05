CINA – Il Beijing Rhene schiera tre portieri in campo

forzazzurri

(Di giovedì 30 maggio 2019) Trein. Una storia che arriva dallae che ha come protagonista ilRenhe. La squadra cinese delRenhe hato trenella gara che la vedeva contrapposta al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro. I tresono staiti uno tra tra i pali e due in attacco. Il sito di Sportmediaset ha spiegato il perchè di questa singolare scelta: “llRenhe ha deciso infatti di sacrificare volontariamente il match di coppa per concentrarsi sul campionato e si è presentato alla partita soltanto con 14 giocatori. Inoltre – continua il portale – per regolamento ogni squadra devere inalmeno un certo numero di under-23 e quindi sostituendone due in, il mister, Aleksandar Stanojevic, ha dovuto inserirne altrettanti di età anagrafica conforme al regolamento (i due). Per dovere di cronaca è ...

Sport_Mediaset : Incredibile in Cina, per battere #Cannavro il #BeijingRenhe schiera 3 portieri. È accaduto durante un match della c… - SiamoPartenopei : Incredibile in Cina: il Beijing schiera tre portieri per battere Cannavaro! - apetrazzuolo : INCREDIBILE - In Cina per battere Cannavaro il Beijing Renhe schiera 3 portieri -