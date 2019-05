Christina Aguilera in Senza veli | “Sono felice di tornare alle mie origini… Dirrty”

attualitavip.myblog

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Sono in modalità divertimento…diradici di Dirrty”.posa in una serie di splendidi scatti super sexy di Ellen Von Unwerth per l’edizione estiva del magazine Galore e annuncia eccitata l’inizio di un nuovo capitolo della sua vita. Dopo aver lasciato The Voice, di cui è stata giudice per sei edizioni, la cantante torna a fare ciò che sa fare meglio, esibirsi con una nuova residency a Las Vegas. “Sono finalmente uscita da questa modalità TV sterile di cui facevo parte. Ero così inlì e non vedo l’ora dimie radici, a quello che faccio meglio, esprimendo il mio talento artistico, facendo ciò che amo fare, creare e avere uno scopo e un significato…”

