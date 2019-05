Chiaro il risultato del voto | incerte le conseguenze

huffingtonpost

(Di giovedì 30 maggio 2019) Chiuse le urne, letti i risultati la domanda che si aggira nei palazzi del potere, come spesso accade in questi casi, è sempre la stessa: e ora, che succede?Il governo attuale continuerà per la sua strada oppure prevarranno le forze centrifughe portando a conclusione l’esperienza giallo verde?Rispondere a queste domande non è facile. Perché se già in politica le certezze sono poche… dopo ildelle europee lo sono ancora meno. La sorte del governo è legata sostanzialmente ad alcuni fattori, endogeni ed esogeni al nostro sistema politico.Tra i primi la volontà della Lega di capitalizzare nel più breve tempo possibile l’ottimoappena conseguito. Nonostante le rassicurazioni di facciata è evidente che la leadership leghista si sta ponendo il problema se staccare la spina o meno. E quindi ...

Mov5Stelle : Per noi le europee sono andate male e da questo risultato impariamo e non molliamo. È chiaro che molta della nostra… - marcotravaglio : GUAI AI VINCITORI Il consueto affollamento del giorno dopo sul carro dei vincitori aggiunge caos a quello di sonda… - straneuropa : Appare chiaro che in tutta Europa c’è una tendenza positiva dell’affluenza. In Italia al momento siamo in linea col… -