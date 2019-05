Chiarimenti sull’uscita di Honor 20 e 20 Pro in Italia

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) In questi giorni si parla tanto del futuro di20 e20 Pro, in riferimento alla loro uscita in. La rimozione della pagina dedicata al fratello maggiore all’interno del sito della divisionena, accompagnata dalle recenti novità inerenti il ban Google imposto da Trump, ha aperto inevitabilmente una riflessione sul futuro dei due smartphone che sono stati lanciati sul mercatono nel corso degli ultimi giorni. Cosa dobbiamo aspettarci? La situazione, in effetti, sembra essere più chiara del previsto. Come emerge all'interno della pagina Facebook di, infatti, non c’è nulla da temere. In attesa delle certificazioni del caso e che si metta completamente in moto la macchina commerciale per i top di gamma, possiamo affermare senza margini di dubbi che l’uscita di20 si avrà qui indurante il mese di giugno. A seguire, a luglio, avremo ...

