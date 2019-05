Chi sono i parlamentari del M5s che non potranno essere ricandidati

agi

(Di giovedì 30 maggio 2019) “Il limite massimo dei due mandati non è modificabile, abbiamo sempre detto che la politica non è un mestiere”. Così si esprime Davide Casaleggio, figlio ed erede di Gianroberto, fondatore con Beppe Grillo e gran guru del Movimento 5 Stelle scomparso nell'aprile del 2016, in un passaggio – quello principale – di un ritratto di ben due pagine dedicato dall'edizione cartacea del parigino Le Monde al Movimento grillino. Passaggio che il quotidiano francese legge chiaramente come un messaggio diretto “destinato a Luigi Di Maio, che ha espresso la volontà di far saltare una limitazione che lo riguarderà in prima persona alla fine dell'attuale legislatura”. “È un punto debole, perché agli occhi dei grillini consegna a Salvini un potere di ricatto politico", osserva La Stampa, "se il leghista decidesse di andare al voto sarebbe la decapitazione dei vertici M5S al governo. E ricordare, a ...

