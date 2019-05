Chevrolet - Con la Trailblazer cresce la famiglia delle Suv

quattroruote

(Di giovedì 30 maggio 2019) Laintrodurrà nel corso del 2020 lasul mercato americano. Il modello, molto simile a quello già visto in Cina nei mesi scorsi, si inserirà tra la Trax e la Equinox e riprende con dimensioni più contenute il look della Blazer. La versione RS e la dotazione di adas. In attesa di conoscere più nel dettaglio le caratteristiche tecniche, la Casa americana ha confermato l'approccio piuttosto radicale al design, con tratti sportivi che richiamano al dna del brand. Sarà inoltre presente nella gamma la variante RS con tetto bicolore e altri dettagli specifici. Tra i contenuti chiave avranno un ruolo importante le dotazioni, che includeranno i più moderni adas come il Front Pedestrian Braking, l'Automatic Emergency Braking, il Lane Keep Assist con Lane Departure Warning, l'Adaptive Cruise Control, il Rear Park Assist e l'High Definition Rear Vision ...

