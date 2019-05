Chernobyl batte Il Trono di Spade e si prepara al debutto italiano | ecco quando e come

optimaitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) Chi lo ha detto che la tarda primavera e l'estate non riservino ai malati seriali novità importanti? Sicuramente tra quelle in arrivo in Italia c'èla serie che sta conquistando la critica e gli americani e che sigià ad andare in scena con il suo quinto e ultimo episodio il prossimo 3 giugno. Il pubblicoche ha resistito alla tentazione dello streaming potrà vedere la serie HBO Sky dal 10 giugno proprio su Sky Atlantic con un doppio episodio a settimana.Masarà la serie? In America il pubblico ha deciso di premiarla mettendola addirittura davanti a serie cultIl Yrono die Breaking Bad. Negli ultimi anni, gli utenti di IMDb hanno sempre promosso a pieni voti la serie HBO classificandolauna delle migliori della storia della serialità ma sembra che l'ultima stagione abbia rovinato tutto.A quasi due settimane dalla fine della serie, ...

i_Cimi : Ora non ci allarghiamo, é molto bella ma é anche una storia vera. Non si sono inventati nulla ?? - GQitalia : Questa volta @HBO punta su una storia vera. E funziona, più di #gameofthrones e #breakingbad - zazoomblog : «Chernobyl» la miniserie sulla catastrofe batte perfino «Il Trono di Spade» - #«Chernobyl» #miniserie #sulla -