Chelsea | Sarri dopo il trionfo parla del futuro | “ho ancora due anni di contratto”

Chelsea da sogno - 4-1 all?Arsenal : Sarri vince ed è sul tetto d?Europa : La notte della consacrazione per Maurizio Sarri, l?uomo partito da lontano ed ora sul tetto d?Europa. Il suo Chelsea batte 4-1 l?Arsenal nel derby tutto inglese di Europa League e...

Serata magica per il Chelsea - le dichiarazioni dei protagonisti : l’addio di Hazard e le parole sulla conferma di Sarri : “Sono molto orgoglioso, questa squadra ha meritato di vincere”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante del Chelsea Olivier Giroud dopo il successo in Europa League contro l’Arsenal. “E’ stato un primo tempo interessante ma senza gol, siamo riusciti a fare meglio nella ripresa” ha detto l’ex dell’Arsenal. “Questi due club mi hanno cambiato la vita, mi hanno dato ...

4-1 all’Arsenal : il Chelsea di Sarri trionfa in Europa League Hazard : doppietta e un assist : Partita dominata dai blues nella ripresa. Maurizio Sarri vince il suo primo trofeo che conta ed ora deciderà sul suo futuro

Maurizio Sarri - dal lavoro in banca all’Europa League : il ‘Maestro’ che ha portato il Chelsea al trionfo in tuta e sigaretta : Maurizio Sarri vince l’Europa League alla guida del Chelsea: il giusto merito per l’ex banchiere, maestro di calcio, da questa notte sul tetto d’Europa Dopo 29 anni di carriera, Maurizio Sarri ha vinto il suo primo trofeo degno di nota, portandosi a casa l’Europa League al termine di uan splendida finale dominata dal suo Chelsea, capace di stendere l’Arsenal con il risultato di 4-1. Sembra incredibile dirlo ...

Calcio - finale Europa League 2019 : Chelsea-Arsenal 4-1. Maurizio Sarri domina il derby di Londra : Maurizio Sarri esulta nella notte di Baku: il Chelsea vince l’Europa League di Calcio battendo in finale i concittadini dell’Arsenal con un perentorio 4-1 che indica in maniera netta la formazione londinese più forte nella gara di questa sera. Accade tutto nella ripresa: l’ex Giroud spacca la gara, raddoppia Pedro, poi arriva il tris su rigore di Hazard. Iwobi accorcia, ma ancora Hazard fa scorrere i titoli di coda sulla ...

Europa League - Chelsea-Arsenal 4-1 : in finale trionfo della squadra di Sarri : Il Chelsea batte l’Arsenal 4-1 e conquista l’Europa League. È il primo trionfo europeo di Maurizio Sarri, arrivato al termine di una finale durate appena un tempo. Nella ripresa infatti i Blues hanno dominato l’altra squadra londinese affondandola con i colpi di Giroud al 49esimo, Pedro e una doppietta di Hazard. Inutile il tentativo di Iwobi di riaprire il match sul 3-0 al 69′, perché dopo tre minuti il secondo gol del ...

Chelsea - niente tuta per Sarri : in finale Euroleague mette la giacca : Piccola grande novità per Maurizio Sarri che si è presentato allo stadio di Baku per la finale di Europa League contro l'Arsenal con un look assolutamente inedito per lui. niente...

Europa League - tutto pronto per la finale Chelsea-Arsenal. Ma Sarri abbandona rifinitura dopo una lite e incontra Agnelli : Le finali chiudono vecchi cicli e ne aprono di nuovi. E quella di Europa League di mercoledì sera potrebbe rappresentare un ottimo esempio. Sul campo si affrontano Arsenal e Chelsea in un derby londinese ricco di significati: in primo luogo perché i Gunners si giocano la qualificazione alla prossima Champions League. Traguardo già raggiunto dai Blues di Maurizio Sarri che in caso di successo cederebbero il loro posto nel massimo torneo ...

Il Chelsea chiede 5 - 5 milioni di euro per liberare Sarri : Secondo il tabloid inglese The Sun il presidente del Chelsea, Bruce Buck, avrebbe incontrato Andrea Agnelli forse per discutere il passaggio di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera. La cifra chiesta dal club inglese sarebbe cinque milioni di sterline, l’equivalente di 5,5 milioni di euro. E’ la condizione per liberare l’allenatore e dargli il via libera per lasciare l’Inghilterra. Nella versione online del quotidiano ...

Chelsea-Arsenal - la lite Higuain-David Luiz non c’entra : svelato il motivo che ha fatto infuriare Sarri : Sorpreso dalle telecamere ad abbandonare il campo pieno di collera, il Chelsea ha fatto chiarezza sui motivi che hanno fatto infuriare Sarri Non è stata la lite tra David Luiz e Gonzalo Higuain a scatenare la furia di Maurizio Sarri alla vigilia della finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, bensì un motivo completamente diverso. AFP/LaPresse L’ex Napoli ha lasciato il campo per colpa delle… telecamere delle tv presenti ...

Chelsea : Sarri tra Juve e Europa : i sarristi napoletani in piazza : È un po' come se in campo ci fosse anche il Napoli. E d'altra parte una piccola fetta del passato azzurro sarà in campo a giocarsi la finale dell'Europa League....

Chelsea - vigilia ad alta tensione : Sarri litiga coi suoi e lascia il campo : vigilia bollente della finale di Europa League a Baku. Durante l'allenamento di rifinitura del Chelsea, Maurizio Sarri ha lasciato il campo visibilmente irritato dopo aver discusso con David...

Chelsea - lite Higuain-David Luiz in allenamento : la reazione di Sarri [VIDEO] : Higuain ci ricasca. Dopo la lite di qualche giorno fa con compagni e staff tecnico del Chelsea, l’argentino si è reso protagonista di un nuovo screzio con David Luiz. L’allenatore dei Blues, Maurizio Sarri è andato su tutte le furie e ha lasciato il campo d’allenamento visibilmente nervoso. Non la migliore delle vigilie per il Chelsea, atteso domani dalla finale di Europa League contro l’Arsenal. lite Higuain-David ...

Chelsea - clamorosa lite in allenamento tra David Luiz e Higuain : Sarri si infuria e abbandona l’allenamento [VIDEO] : I due giocatori hanno avuto da ridire nel corso dell’allenamento di questo pomeriggio alla vigilia della finale di Europa League, spingendo l’allenatore toscano ad arrabbiarsi e ad abbandonare il campo Clamoroso quanto avvenuto nel corso dell’allenamento di oggi del Chelsea, impegnato domani sera nella finale di Europa League contro l’Arsenal. AFP/LaPresse Durante la partitella finale, David Luiz e Higuain hanno ...