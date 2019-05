Charlotte Casiraghi si sposa e sceglie i Portofinos per il party nuziale

dilei

(Di giovedì 30 maggio 2019)convola a nozze con Dimitri Rassam il primo giugno a Monaco, con una cerimonia nel salone di Stato di Palazzo Grimaldi, lo stesso in cui si èta Grace Kelly. Ad allietare ilche si svolge nell’arco di 4 giorni c’è una band italiana, Alessandro Ristori & The. Loro sono di casa a Montecarlo, molto apprezzati dal Principe Alberto che li ha voluti per la festa del suo compleanno lo scorso anno e poi al Ballo della Rosa. Ma anche Beatrice Borromeo, moglie di Pierre, li adora. Alessandro Ristori, il leader del gruppo, ci ha raccontato dell’incontro cone della colonna sonora del suo matrimonio col bel produttore, figlio di Carole Bouquet, da cui ha avuto il figlio Balthazar.e Dimitri Rassam vi hanno scelto per suonare al loro matrimonio, come è nata questa ...

pinkspacedude : Io, battendo due pentole insieme: quanto è bella Charlotte Casiraghi, quanto è elegante Charlotte Casiraghi, quanto… - Albarotto : Profumo di fiori d’arancio al Principato di Monaco, pare che sabato 1° giugno la bella principessa Charlotte Casira… - zazoomnews : Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sposi l’1 giugno? - #Charlotte #Casiraghi #Dimitri #Rassam -