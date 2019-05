Centro storico di Scicli invaso dai topi FOTO

«Vendesi appartamento : no napoletani» - spunta il cartello razzista nel Centro storico di Napoli : «Vendesi, Napoli centro storico, solo turisti - no napoletani». Un cartello decisamente di pessimo gusto quello comparso da qualche giorno nel pieno centro storico della città, a...

Luci a led nel Centro storico di Modica : ecco le novità : Rizzuto: “Abbiamo inviato un ordine di sospensione dei lavori per l’installazione delle Luci a led nel centro storico di Modica, come atto dovuto"

Grecia - vince il Centrodestra e i mercati festeggiano : tassi sui titoli di Stato al minimo storico. Cala spread con i Btp : Mai così bene. Dopo la vittoria dei liberal-conservatori di Nea Dimokratia alle Europee che apre la strada a elezioni anticipate e ad un governo più gradito ai mercati rispetto a quello guidato da Alexis Tsipras, il tasso di interesse pagato dai titoli di Stato greci a dieci anni è crollato al minimo storico. Il 3,1%, 80 punti base in meno rispetto alla chiusura di venerdì scorso. In grande spolvero anche i titoli quotati sul listino di Atene, ...

Firenze - la campagna elettorale si chiude con il blocco ai cantieri nel Centro storico : di Ilaria Agostini Si chiude male l’agguerrita campagna elettorale dell’uscente sindaco Dario Nardella. Il Consiglio di Stato ha infatti bocciato la Variante al Regolamento Urbanistico (RU), fiore all’occhiello dell’operato della Giunta. Tradotto: l’ordinanza cautelare n. 2590, IV sezione blocca i cantieri sugli edifici storici fiorentini fino alla sentenza nel merito. La norma introdotta nel RU con l’approvazione della Variante all’art. ...

Modica - illuminazione nel Centro storico : stop per lampade a luce più calda : Modica, illuminazione pubblica nel centro storico: stop momentaneo per cercare lampade a luce più calda e simili al vecchio colore

Lezzi e Bonisoli a Napoli : pronti 90 milioni per il Centro storico : Il prossimo 31 maggio sarà siglato nella sede della Prefettura di Napoli il Contratto istituzionale di sviluppo tra Governo, Regione Campania e Comune di Napoli che prevede il finanziamento da...

Pavoncello : Centro storico Roma discarica a cielo aperto - Raggi si arrenda e getti spugna : Roma – “Lo storico rione Trevi versa in uno stato di abbandono totale: degrado, abusivismo commerciale, accattonaggio e rifiuti hanno ridotto il centro di Roma in una discarica a cielo aperto. Una cartolina indecorosa per la citta’ Caput Mundi che allontana il turismo, motore economico di Roma, ed i nostri stessi cittadini sono impossibilitati a godersi il centro storico. La Raggi si arrenda davanti a questa manifesta ...

Palermo : furti in locali Centro storico - arrestato ladro seriale : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Otto furti compiuti in meno di un anno - dal 30 aprile 2018 al 3 aprile 2019 - ai danni di altrettanti negozi del centro storico di Palermo. In manette è finito Angelo Altieri, 32 anni, pluripregiudicato noto alle forze dell'ordine per diversi reati predatori. Identico

Agrigento : Santo Stefano di Quisquina - lavori per messa in sicurezza Centro storico : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) - Pubblicata la gara, con un importo a base d’asta di 1,5 milione di euro, per le opere di consolidamento del centro storico di Santo Stefano di Quisquini, nell'agrigentino, in particolare nella zona a valle della villa comunale, nella parte più antica del paese. L’inter

Roma - da lunedì 13 maggio tornano i minibus elettrici nel Centro storico : "Da lunedì 13 maggio i minibus elettrici torneranno al servizio del Centro storico . La prima linea sarà una circolare con capolinea in Piazza Venezia. Passerà da via del Corso e Largo Chigi per poi ...

Consiglio Comunale L'Aquila - approvato all'unanimità documento rilancio Centro Storico : L'Aquila - Prevede interventi nel breve e nel medio periodo in favore dei residenti e delle attività produttive l’ordine del giorno approvato oggi dal Consiglio Comunale dell’Aquila, che si è riunito in seduta aperta per affrontare le problematiche e proporre delle prospettive per il rilancio del Centro Storico del capoluogo. Il documento, in particolare, impegna il sindaco e la giunta ad attuare misure di breve periodo che ...

'Brocche d'autore' - tutto pronto per la 18edizione - Esposizioni anche in Centro storico : Tra le collettive ricordiamo: "De Mentis Hortis", Spoleto 2002,, "Arte contemporanea 10 Arte/Scienza di Pace", Roma 2004,, "Eurpean Art prize 06, Homo urbanus", Palermo 2006,, "Art Contemporain, ...

Roma - Campidoglio vuole spostare gli ambulanti dal Centro storico. Ma gli altri Municipi fanno muro : “Non c’è spazio” : Questione di spazi. E di opportunità. Sembra che nei 1.285 chilometri quadrati su cui si estende la città di Roma non vi sia spazio per le circa 1.200 bancarelle concentrate all’interno del centro Storico della Capitale, perlopiù distribuite sui marciapiedi lungo le vie dello shopping in Prati o, ancor peggio, nei pressi dei monumenti più importanti della Città Eterna. A certificarlo, da mesi, sono la gran parte dei Municipi di Roma, che da un ...