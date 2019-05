calcioefinanza

(Di giovedì 30 maggio 2019) «Stiamo programmando un incontro tra Uefa, Leghe, Eca e club. Non so se ci riusciremo a giugno oppure dopo». Il presidente dell’Uefa Aleksanderè pronto adtutte le parti interessate per fare i punto sulla riforma delle coppe e sulla novità. A margine del Comitato Esecutivo a Baku, il numero uno… L'articolo: «per

CalcioFinanza : Ceferin: «Pronti a incontrare tutti per parlare della Super Champions» - rossonero_ross1 : Gazidis, grazie per l'assist. Pronti i licenziamenti anche per la UEFA, Ceferin ritenuto troppo vecchio. [Pedullà] - TassotanoTano : E ora si ricomincia con Tas, uefa, Ginevra, Nyon, settlement, gentlement, Ceferin, Gazidis, Michele Uva, medio term… -