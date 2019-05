ilfoglio

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma. Disallineamento delle competenze. O se vogliamo dirla in inglese: skill mismatch. Cresce la difficoltà per le imprese italiane a trovare figure professionali adeguate, soprattutto tra i millennial per diventare tecnici in calzature, sartoria o specialisti nel design. Già l’Istat ci ha ricordat

alecavo : RT @ilfoglio_it: C’è penuria di talenti (perfino) nel Made in Italy. Dall’industria della moda al design, dall’alimentare al turismo, saran… - c_coros : RT @ilfoglio_it: C’è penuria di talenti (perfino) nel Made in Italy. Dall’industria della moda al design, dall’alimentare al turismo, saran… - OcchettaF : RT @ilfoglio_it: C’è penuria di talenti (perfino) nel Made in Italy. Dall’industria della moda al design, dall’alimentare al turismo, saran… -