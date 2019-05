Casting per la serie tv ' L' amica geniale' e per uno spot aziendale

Blastingnews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Sono ancora aperti iper la ricerca di comparse e figuranti speciali per il sequel dell'importantetelevisiva in onda su Rai 1, dal titolo L'. Sono inoltre in corso le selezioni di attori, attrici e comparse, per realizzare un interessantedi tipo, le cui riprese verranno poi effettuate a Brescia. L'Per la realizzazione del sequel de L', una notatelevisiva in onda su Rai 1, sono state fissate delle nuove selezioni per la ricerca di varie figure. In particolare, la richiesta attuale è indirizzata verso figuranti speciali di età compresa tra 16 e 60 anni, con precedenti esperienze in ambito recitativo, e verso comparse con le seguenti caratteristiche: ragazze tra 18 e 22 anni, disponibili a farsi tagliare i capelli; bambini e bambine tra 6 e 12 anni; uomini e donne di età compresa tra 18 e 75 anni. Gli interessati ...

