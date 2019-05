Caso Palamara | “Intervento diretto di Mattarella per bloccare la nomina di Longo a

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Fu il presidente della Repubblica Sergioin persona, con un intervento “”, aladi Giancarloalla guida della procura di Gela. A riferirlo è lo stesso Giancarloin un interrogatorio reso alla procura di Messina e riportato nel decreto di perquisizione eseguito oggi, dalla procura di Perugia, nei confronti di Luca, ex segretario dell’Anm e consigliere del Csm, indagato dalla procura umbra per corruzione. Tra le accuse mosse ac’è anche quella – in concorso con l’avvocato esterno dell’Eni Piero Amara e il suo collega Giuseppe Calafiore – di “aver ricevuto 40mila euro per compiere un atto contraio ai doveri d’ufficio, ovvero agevolare e favorire il medesimonell’ambito della procedura didel procuratore di Gela alla quale aveva perso parte, ciò in violazione dei criteri di ...

