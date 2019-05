Caso Di Maio | il governo scivola verso la crisi | ipotesi elezioni a fine settembre

M5s a pezzi - fronda su Di Maio. E sul Caso Rixi si rischia la crisi : A due giorni dalla disfatta alle europee le crepe nel M5S si aprono l’una dopo l’altra. Costringendo Luigi Di Maio a un supplemento di riflessione sul suo ruolo di capo politico e a un nuovo vertice ristretto ai fedelissimi (i capigruppo D’Uva e Patuanelli, i ministri Fraccaro e Bonafede). Paragone: ora serve un leader globale. Direttorio da votare sulla piattaforma Rousseau...

Caso Rixi - Luigi Di Maio : “Le tensioni nel governo salgono per le inchieste sulla corruzione” : Le inchieste sulla corruzione tornano ad agitare il governo. Il prossimo 30 maggio sarà emessa la sentenza per Edoardo Rixi, l'ex consigliere regionale leghista coinvolto nell'inchiesta "spese pazze" in Liguria, ora viceministro ai Trasporti. Luigi Di Maio ha confermato l'intransigenza del M5S in Caso di condanna: "Chiederemo la rimozione. Non c'è spazio per la corruzione al governo del cambiamento".Continua a leggere

Il Caso Sea Watch spacca il governo : braccio di ferro tra Salvini e Di Maio per impedire lo sbarco : Il caso Sea Watch 3, la nave con a bordo 47 migranti salvati da un naufragio a circa un miglio dalle coste di Lampedusa, sta spaccando il governo. Mentre Matteo Salvini ribadisce il suo no allo sbarco sul suolo italiano, Luigi Di Maio invoca l'intervento del premier Conte per risolvere la questione.Continua a leggere

La docente sospesa adesso diventa un Caso politico. Di Maio risponde a Salvini e Zingaretti invoca la libertà di pensiero : Roberto Chifari Di Maio e Salvini si pizzicano anche sul reintegro della docente sospesa. Il leghista: "Sarò a Palermo il 23 maggio per incontrare la docente", il pentastellato replica: "Sarebbe meglio reintegrarla subito adesso il reintegro della docente palermitana Rosa Maria Dell’Aria diventa un caso politico e divide il governo gialloverde. Matteo Salvini ne approfitta per chiedere il reintegro. "Giovedì prossimo sarò a Palermo a ...

Di Maio : “Dl sicurezza per coprire Caso Siri?” : Il dubbio è lecito: va a finire che il bis sia stato servito per coprire le lacrime dopo il caso Siri? Questa l’ipotesi di Luigi Di Maio… Direttamente dal salotto di “Porta a Porta” Giggino lancia qualche frecciata a qualche suo “insospettabile” alleato di governo. Il pianto per Siri come strumento da utilizzare in campagna elettorale: “Non vorrei che il dl sicurezza bis fosse stato concepito per ...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - scoppia “Caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

M5s - Castaldo : “Lega offesa con noi per Caso Siri? Ha ragione Di Maio. E’ da immaturi boicottare riunioni di governo” : “La Lega si sente offesa con il M5s per il caso Siri? Ci sono tantissime riforme da attuare che sono nel contratto di governo. Rallentarle o, peggio ancora, boicottare le riunioni di governo mi sembra un comportamento immaturo“. Sono le parole del vicepresidente del Parlamento Europeo, Fabio Massimo Castaldo, candidato M5s per le prossime elezioni europee. Ospite di “Dentro la notizia”, su Radio Cusano Campus, ...

Autonomia - Di Maio : “Chiedo un vertice da un mese ma dopo il Caso Siri Salvini si è offeso e non se ne fanno più” : Nella conferenza stampa di presentazione del progetto di legge per togliere ai governatori regionali poteri di nomina dei direttori sanitari, Luigi Di Maio critica a campo aperto l’alleato di governo Matteo Salvini. “Siamo in piena emergenza corruzione e visto che nel ‘contratto di governo’ c’è l’Autonomia ma anche l’azione per togliere dalle mani della politica regionale le nomine della sanità, facciamo ...

Autonomia - Di Maio : “Sto chiedendo vertice da un mese - ma dopo il Caso Siri la Lega l’ha presa sul personale” : La Lega la chiede, ma a sentire il M5s è la Lega che blocca tutto. Parola di Luigi Di Maio: “Sull’Autonomia ero pronto un mese fa. Sto chiedendo da un mese un vertice di governo, ma dopo la richiesta di dimissioni di Siri il capo della Lega l’ha presa sul personale” ha detto il vicepremier rispondendo alle domande dei giornalisti in Senato nel corso di una conferenza sulla sanità. “Sono disponibile – ha aggiunto il ...

Di Maio attacca la Lega : 'Deluso da Dl Sicurezza - niente rimpatri e forse copre Caso Siri' : Il Ministro Di Maio, durante una discorso tenuto al Forum delle Associazioni Famigliari, si è detto molto deluso per il Decreto Sicurezza bis proposto dalla Lega. A suo modo di vedere non c'è nulla sui rimpatri e, forse, il dl servirebbe solo per coprire il caso Siri. Il Movimento 5 Stelle, però, ha deciso intanto di premere sull'acceleratore per una legge sul conflitto d'interessi, questione su cui sembrerebbero esserci resistenze leghiste, ...

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini a L'aria che tira : "Usa il tema delle droghe per coprire il Caso Siri" : "La direttiva del ministro dell'Interno chiede più controlli ma non si parla di chiusura dei negozi che vendono marijuana". Luigi Di Maio, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, non perde poi occasione per attaccare Matteo Salvini: "Usa il tema delle droghe per coprire il caso Siri.". E