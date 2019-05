Caso Alfieri | sentito dai pm Dario Vassallo | “Pd consapevole di come si muoveva Via il

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019), presidente della Fondazione Angelosindaco pescatore e fratello del primo cittadino di Pollica ucciso il 5 settembre 2010, si è presentato oggi dal pm anticamorra di Salerno Vincenzo Montemurro. Il magistrato della Procura guidata dal facente funzione Luca Masini lo aveva convocato per sentirlopersona informata dei fatti nell’ambito dell’inchiesta sul voto di scambio politico-mafioso nel Cilento, che vede indagato anche il candidato sindaco di Capaccio Paestum Franco, braccio destro del governatore Pd della Campania Vincenzo De Luca, del quale è stato a lungo capo della segreteria ed è tuttora consigliere per le problematiche di caccia, pesca, ed agricoltura. De Luca, definì presidente Antimafia Bindi ‘infame da uccidere’. Ora ricorda Falcone: “Non era questa l’Italia che ...

