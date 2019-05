Casa | per comprare in Europa servono 15 anni di stipendi | in Italia 12

Perquisizioni in Casa del pm Palamara | "Membro del Csm lo avvertì dell'indagine" : Il magistrato, indagato per corruzione, avrebbe ottenuto "viaggi e vacanze". Si indaga anche su un membro del Csm e su un pm che avebbero avvertito Palamara dell'inchiesta a suo carico

La Guardia di Finanza ha perquisito la Casa e l'ufficio del pm Palamara : La Guardia di Finanza di Roma, su delega della procura di Perugia, ha perquisito l'abitazione e l'ufficio a Piazzale Clodio del pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sui rapporti con l'imprenditore Fabrizio Centofanti, arrestato nel febbraio del 2018 per reati di natura fiscale e ritenuto vicino all'avvocato Piero Amara, che ha patteggiato una condanna a 3 anni per sentenze 'pilotate' al Consiglio ...

Perquisizione in Casa di Palamara Trame e soffiate : lo scontro tra toghe : Le perquisizioni nell’ambito delle indagini sulla nomina del nuovo procuratore di Roma dopo l’uscita di Giuseppe Pignatone. Avviso a comparire per il consigliere del Csm Luigi Spina e per il pubblico ministero Stefano Fava

Palamara - perquisizioni in Casa del pm di Roma. Altri due indagati per favoreggiamento : anche un consigliere Csm : Perquisita dalla guardia di Finanza casa del pubblico ministero Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia. Intanto stanno notificando gli avvisi a comparire a Stefano Rocco Fava, pm della...

