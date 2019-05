Cara di Mineo sempre più vuoto | rimasti 165 migranti A breve la chiusura

ilgiornale

(Di giovedì 30 maggio 2019) Aurora Vigne All'interno della struttura del centro di accoglienza sono165. Secondo le previsioni del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ildidovrebbe chiudere entro la fine dell'annodipiù. All'interno della struttura del centro di accoglienza - che in passato ha accolto sino a 4 mila- sonosolo 165 richiedenti asilo. In 49 hanno lasciato stamattina per essere trasferiti in altre strutture. Le operazioni, coordinate dalla prefettura di Catania, si sono svolte senza contestazioni e in massima sicurezza. Dalla prefettura fanno sapere che asononuclei familiari con figli che frequentano le scuole della zona e persone vulnerabili con 'fragilita" che saranno trasferiti prossimamente in strutture idonee alla loro accoglienza. Secondo le previsioni del ministro dell'Interno, Matteo ...

