Canottaggio | Europei 2019 | i favoriti gara per gara Diverse opportunità di medaglia per

Canottaggio - si avvicinano i Campionati Europei di Lucerna : ufficializzate le delegazioni azzurre : Il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha convocato per la trasferta svizzera 46 atleti tra uomini e donne (35 Senior, 11 Pesi Leggeri) che andranno a formare i 15 equipaggi iscritti alla gara Ufficializzata dalla Direzione tecnica la delegazione azzurra che dal 31 maggio al 2 giugno prenderà parte al Campionato Europeo Assoluto di Canottaggio programmato a Lucerna (Svizzera) sulle acque del leggendario Rotsee. Il Direttore Tecnico ...

Canottaggio - Europei junior Essen 2019 : quattro argenti e quattro bronzi per l’Italia : Va in archivio la seconda ed ultima giornata degli Europei junior di Canottaggio, conclusi ad Essen, in Germania, dedicata interamente a semifinali e finali: l’Italia conquista otto medaglie, quattro d’argento e quattro di bronzo, con i dieci equipaggi in finale sugli 11 totali schierati. Tre le imbarcazioni che in mattinata vincendo le semifinali ci avevano fatto sperare nel metallo più prezioso: devono invece accontentarsi ...