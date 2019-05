Canoa velocità | Coppa del Mondo Duisburg 2019 | ritornano Italia e Spagna | occhio alle

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dopo la prima tappa di Poznan, a distanza di soli sette giorni, ladeldiesaurisce il proprio calendario con le gare di, dove non ci sarà la para, ma dove rientreranno alcune formazioni di rilievo come l’e la, assenti in Polonia.ancheselezioni interne di molte Nazionali in vista dei Mondiali, come capiterà anche in casa azzurra in alcune specialità olimpiche. Rientrerà anche l’Ungheria, ma la squadra magiara sarà a ranghi ridotti (mancherà ad esempio Danuta Kozak), ma desta grande curiosità l’iscrizione in gara di Paesi con poca tradizione nella, come Corea del Nord, Trinidad e Tobago, Iraq ed Uganda. Andiamo a scoprire però i principali nomi da seguire nella tappa tedesca. Nel kayak maschile la Germania punta a farla da padrona in casa, e soprattutto i suoi atleti saranno ancor più motivati ...

