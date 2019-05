BennyReegones : RT @RaiNews: Lo ha hanno deciso le sezioni unite penali della suprema corte che così danno uno stop alla vendita della 'cannabis light' ht… - Vitzikesu : ++ Le sezioni unite penali della suprema corte danno uno stop alla vendita della 'cannabis light' ++ - TelevideoRai101 : Cannabis,Corte: reato vendere derivati -

La legge non consente la vendita o la cessione a qualunque titolo dei prodotti "dalla coltivazione della", come l'olio, le foglie, le inflorescenze e la resina. Lo hanno deciso le sezioni unite penali della Cassazione che così danno uno stop alla vendita della 'light'. La decisione rischia di travolgere un settore finora in piena espansione.(Di giovedì 30 maggio 2019)