Cannabis | Salvini | mi dispiace per i posti di lavoro ma il messaggio è chiaro

(Di giovedì 30 maggio 2019) La decisione della Cassazione di ritenere reato la commercializzazione dei prodotti derivati dallalight non ha sorpreso il ministro dell'Interno Matteo: "È un, la droga fa male, non ce ne sono di quelle che fanno più male ed altre che fanno meno male". Lo ha detto nel corso della trasmissione 'Dritto e rovescio' su Retequattro. Il vice premier e leader leghista ha anche tenuto a dire: "Mi spiace per idie spero che possano essere riconvertiti", riferendosi a quanti lavorano nelle aziende o negozi legati al settore. E si è anche augurato che adesso non ci sia "qualche giudice che voglia smontare" la decisione della Cassazione, come accade per la questione migranti o sicurezza.

