Cannabis light | stop alla vendita La Cassazione | «La vendita di derivati è reato»

Cassazione : è reato commercializzare i derivati della Cannabis light : La decisione che travolge un settore un piena espansione è stata presa dalle sezioni unite penali

Cannabis light - procura Cassazione chiede di trasmettere gli atti alla Consulta : La richiesta al termine di un'udienza a porte chiuse. Il difensore dell'imputato nel procedimento da cui è partito il caso: "Per il pg della Suprema Corte la legge non è chiara"

Cannabis light : l’erba leggera che piace a tutti (ma non a Salvini) : Il signore anziano si sistema gli occhiali e incolla il naso al vetro: capire che cosa diavolo vendano lì dentro (Piante? Marmellate? Pappa per gatti?) non è facile se non hai dimestichezza con l’inglese né familiarità con l’inconfondibile profilo della foglia di marijuana, stilizzato nell’insegna. È un pomeriggio qualunque da Hemp Embassy a Milano, uno di quei negozi che vendono Cannabis Light e che Salvini ha promesso di chiudere «uno a uno», ...

Di Battista : "Salvini contro la Cannabis light? Forse si era fatto una canna" : "Salvini vuole chiudere i negozi di cannabis legale? Secondo me quel giorno la canna vera se l'è fatta lui...", dice Alessandro Di Battista, a margine della presentazione di un libro sul franco Cfa. "Quando ha sparato quella boutade lì cercava un po' di spazio mediatico ma gli sta andando male... È un po' nervosetto", aggiunge l'ex deputato M5s. "Nonostante alcuni limiti, alcune cose che non mi piacciono, sostengo che questo ...

Fermezza contro la Cannabis light! Il vescovo sta con Salvini : Il vescovo di Macerata, pur non volendo strumentalizzare politicamente questa presa di posizione, ha chiesto, come Salvini, "Fermezza" sulla cannabis light. Monsignor Nazzareno Marconi ha infatti inoltrato una lettera al questore che opera nella diocesi in cui il presule è incaricato, quella di Macerata, domandando "Fermezza" nel contrastare questo genere di attività.

Lo sgambetto di Di Maio a Salvini : “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis light irregolari” : La nuova questione che crea problemi tra 5 stelle e Lega e quella della Cannabis Light, Salvini pronto a chiudere questi shop, ma Di Maio ha un suggerimento che sa più di sgambetto “La lotta alla droga è come la pace nel mondo: la vogliamo tutti. Non vedo perché si debbano creare tensioni nel governo … Continue reading Lo sgambetto di Di Maio a Salvini: “Prima chiudiamo le piazze di spaccio e poi i negozi di Cannabis Light ...

Cannabis light - Montero (M5s) : “Salvini vuole solo distrarre dal caso Siri e dai suoi fallimenti nella lotta alla criminalità” : “Salvini? Il ministro in questo momento sta facendo un’operazione di distrazione dal caso Siri e dagli scarsi risultati che sta ottenendo nel contrasto alla criminalità organizzata. E quindi sposta l’attenzione su altro, demonizzando i negozi di canapa light“. Sono le parole del senatore M5s, Matteo Mantero, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale a proposito della nuova crociata del leader della Lega ...

Cannabis light in Italia : effetti - chiusura negozi e cosa comporta : Cannabis light in Italia: effetti, chiusura negozi e cosa comporta Lega e M5S non se le sono mandate a dire nelle ultime settimane e i terreni di scontro sono stati diversi. Il più recente, in ordine cronologico, è quello della Cannabis light in Italia, e in particolare la possibile chiusura dei Cannabis shop nel nostro Paese, con già alcune chiusure avvenute nelle Marche. L’obiettivo di Salvini è quello di scagliarsi contro la proposta di ...

Salvini contro la Cannabis light - ma dimentica che nel 2016 la LEGA votò a favore : Matteo Salvini si scaglia contro i canapa shop, negozi che vendono liberamente marijuana light. Ma nel 2016 la LEGA votò a favore Matteo Salvini oggi li considera il male. Ma solo 3 anni fa il suo partito ha votato a favore della legge sui canapa shop. A dirlo è Giuseppe Brescia, del M5s, presidente della … Continue reading Salvini contro la cannabis light, ma dimentica che nel 2016 la LEGA votò a favore at BlogItalia.News.

Cannabis light : controlli - ma non chiusure per i negozi che la vendono : «Un’approfondita analisi del fenomeno, che tenga conto di tutti i fattori di rischio». È l’esigenza sottolineata dalla circolare del Ministero dell’Interno sulla commercializzazione della Cannabis Light. Il capo di Gabinetto, Matteo Piantedosi, si rivolge ai prefetti e ai commissari di governo perché portino la questione all’attenzione dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Cosa dovranno fare? «Dovrà essere innanzitutto ...

La guerra alla Cannabis light fa un favore alle mafie : Due negozi che vendevano cannabis light sono stati chiusi a Macerata. La decisione è arrivata dal questore cittadino Antonio Pignataro, che già in passato aveva ordinato la chiusura di altri negozi di questo tipo, sentenze poi annullate dalla magistratura. Il fatto che l’offensiva contro gli esercizi commerciali di cannabis light di Macerata sia arrivata proprio ieri non è casuale. Poche ore prima, Salvini aveva dichiarato che il suo obiettivo ...