Calciomercato Inter – Wanda Nara e la prima grana della gestione Conte | “Icardi ha

Calciomercato Juventus - occasione Icardi : Conte non lo vorrebbe tenere nella sua Inter : Mauro Icardi torna ad essere un nome caldo per il Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport scrive oggi sulla sua prima pagina che il centravanti non rientra nei piani di Conte per l’Inter del futuro. L’argentino è stato così scaricato dal mister che prenderà il posto di Spalletti sulla panchina nerazzurra già nelle prossime ore e Paratici, visti gli ultimi sviluppi, è pronto a tornare alla carica per piazzare il colpo. Non è un ...

Calciomercato Sampdoria - il punto : nel mirino di Ferrero due calciatori dell’Inter : Calciomercato Sampdoria – Il presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero, concentratissimo tra questione allenatore, entrate ed uscite. Nel mirino del patron dei liguri sarebbero finiti due calciatori dell’Inter: il difensore Alessandro Bastoni e l’attaccante Andrea Pinamonti, reduci dai prestiti a Parma e Frosinone. Si ragiona sulla formula che potrebbe essere un prestito biennale. Intanto mancherebbe solo ...

Calciomercato Inter - ultime notizie trattative : cessioni e acquisti : Calciomercato Inter, ultime notizie trattative: cessioni e acquisti Con il campionato appena terminato che ha sancito il quarto posto, e dunque l’accesso alla Champions League, è ora di parlare di Calciomercato. Calciomercato Inter: la vicenda allenatore Calciomercato Inter: nonostante sia riuscito a conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, è questione di giorni prima che venga ufficializzato l’esonero ...

Serie A - Calciomercato al via : Conte vicino all'ufficializzazione con l'Inter : Chiusa la questione campionato, alcune società, soprattutto di alta classifica, si trovano a fare i conti con la necessità di modificare la rosa, cambiare allenatore o passare di proprietà. Situazione squadra per squadra Atalanta La Dea festeggia la storica qualificazione ai gironi di Champions, dopo uno straordinario terzo posto nel massimo campionato. Ma ora deve valutare se rinforzare ulteriormente la squadra e come farlo. Inoltre c'è la ...

Calciomercato Inter – Due bomber per Conte! Assalto a Dzeko e Lukaku : Icardi pronto alla cessione : Due nuovi arrivi in attacco per l’Inter: con Dzeko e la Roma c’è un’intesa di massima, mentre si monitora Romelu Lukaku. Icardi è pronto alla cessione Raggiunta una sofferta qualificazione in Champions League, l’Inter ha incassato una cospicua somma di denaro che permetterà ai nerazzurri di operare con decisione sul mercato. Del resto, l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina, ormai cosa certa, necessità di ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Antonio Conte - Biasin : fatta all'Inter. Calciomercato e allenatori - la data chiave per la panchina Juve : Sul prossimo allenatore della Juventus hanno tutti medie certezze, solo che quelle di Tizio fanno a pugni con quelle di Caio. Da casa-Juve ribadiscono: «Abbiamo le idee chiare», noi, va detto, un po' meno. Procediamo per «correnti», come ai tempi della Democrazia Cristiana. C' è la corrente Pochetti

Calciomercato Inter - tutto su Lukaku : 30 milioni più Perisic per arrivare al belga : Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo ...

Calciomercato Fiorentina : Chiesa dice addio? Inter e Juve osservano : L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa, potrebbe lasciare la squadra toscana in estate, mentre Juventus e Inter si mettono subito in filaFiorentina / Chiesa – Finale di stagione da dimenticare per la Fiorentina che, dopo il sogno Europa League, si ritrova a dover affrontare uno scontro salvezza con il Parma domenica pomeriggio. Inoltre, la cura Montella non ha dato frutti, dato che i toscani hanno totalizzato soltanto un ...

Inter e Fair Play Finanziario - gli impatti sul Calciomercato : Fair Play Finanziario Inter – L’annuncio ufficiale da parte della Uefa che l’Inter è uscita dal settlement agreement siglato nel maggio 2015 per la violazione dei parametri del Fair Play Finanziario nelle stagioni precedenti è senza dubbio una notizia positiva per il club nerazzurro e per i suoi tifosi. Ma il venire meno del settlement agreement, […] L'articolo Inter e Fair Play Finanziario, gli impatti sul calciomercato ...

Calciomercato : l'Inter penserebbe ad Insigne - il Milan a Emerson Palmieri del Chelsea : Nonostante la stagione sia ancora da definire con gli ultimi due posti Champions ancora in ballo, tiene banco il discorso Calciomercato. Le due Milanesi avrebbero come opzione il cambio panchina, manovra che potrebbe portare cambiamenti anche in rosa. Le due rispettive dirigenze sono a lavoro per sfruttare le opportunità che questa finestra di mercato potrà offrire. Per quanto riguarda l'Inter secondo la ricostruzione fatta da Il Mattino ci ...

Calciomercato Inter - svolta Icardi : il calciatore annuncia il suo futuro via social : Calciomercato Inter, Mauro Icardi ha pensato di chiarire la querelle legata al suo futuro su Instagram con un lungo post Mauro Icardi ha tranquillizzato i tifosi dell’Inter attraverso Instagram. Il calciatore argentino non lascerà il club nerazzurro dopo gli screzi con Spalletti, a farlo sarà molto probabilmente l’allenatore. Un lungo messaggio nelle Instagram Stories per chiarire le ultime voci di mercato, quello scritto oggi ...