Calcio | Mondiali under 20 2019 | clamoroso 12-0 tra Norvegia ed Honduras con 9 reti di

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Succede di tutto nell’ultima giornata per quanto riguarda il Gruppo C nei20 di. Nella sfida traedviene fuori un12-0, con Erling Haland che timbra uno dei nuovi record dimesse a segno: addirittura nove in una sola partita. Per i vichinghi c’è però la terza piazza: sarà difficile superare il turno. Nel raggruppamento avanzano Uruguay e Nuova Zelanda, che si sono sfidate stasera (tutto facile per i sudamericani). Nel Girone D avanzano Ucraina (pareggio per 1-1 con la Nigeria) e Stati Uniti. Girone C RISULTATI12-0 Nuova Zelanda-Uruguay 0-2 CLASSIFICA Uruguay 9 Nuova Zelanda 60 Girone D RISULTATI Nigeria-Ucraina 1-1 USA-Qatar 1-0 CLASSIFICA Ucraina 7 USA 6 Nigeria 4 Qatar 0 gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Vivo_Azzurro : Online i profili #social dedicati alla ???? #Nazionale Femminile di #Calcio ?? @AzzurreFIGC ?? Info ????… - Sport_Mediaset : Mondiali #Under20, incredibile #Haland: nove gol in una partita - Vivo_Azzurro : ?? Le 23 #AZZURRE ???? convocate dal Ct #Bertolini per i #Mondiali ?? di #Calcio ?? in #Francia ???? #WWC19 L'articolo… -