Calabria | Rfi | ' nessun taglio a Intercity | sospesi per lavori sino al 23 giugno'

Il settore del vino in Calabria : la Regione spicca in Italia con il 51% della superficie coltivata a vite biologica : Un settore che prosegue nella propria dinamica di crescita e che conferma, con risultati apprezzabili, il processo di riposizionamento su uno scacchiere mondiale in continua e rapida evoluzione. Una Regione, la Calabria, ai primi posti in Italia per la produzione di vini biologici. Questa è, in estrema sintesi, la fotografia del mondo del vino Italiano e di quello della Calabria resa dall’Industry Book 2019, lo studio che UniCredit conduce ...