Bus in fiamme | corse saltate e milioni di euro in fumo | per Grassi si tratta di #agoniAtac

Pinerolo - autoBus in fiamme : paura tra studenti/ Video - inchiesta su caso incendi : Pinerolo, un autobus pieno di studenti va in fiamme: paura a bordo, Video. Intanto la Procura di Torino indaga sul caso incendi sui mezzi pubblici.

Roma - un altro Bus in fiamme in Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

Codacons : 64 Bus in fiamme da quando Raggi sindaco - sicurezza a rischio : Roma – Ancora un autobus che prende fuoco nella Capitale, dove questa mattina si e’ sviluppato un principio di incendio su un bus della linea 119 in servizio lungo via Sistina, creando disagi a passeggeri e alla viabilita’ in centro. “Si tratta del nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell’era del sindaco Virginia ...

Ancora un autoBus in fiamme a Roma : È accaduto questa mattina poco dopo le 7 e 30 in via Sistina. Il bus ATAC della linea 119 ha preso fuoco per cause Ancora in via di accertamento. Non si registrano feriti anche grazie alla prontezza dell'autista che, appena compresa la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale. Risulta al momento chiusa al traffico via Sistina, da ...

Fiamme su Bus in via Sistina : non si registrano feriti : Roma – Fiamme a Roma, alle 7.30 circa, a bordo di un bus della linea 119, gestita da Atac, in via Sistina. Non ci sono stati feriti e la vettura avrebbe subito danni lievi. Sul posto sono intervenuti il gruppo Trevi della Polizia locale di Roma Capitale e i Vigili del fuoco. Via Sistina e’ stata chiusa da via Crispi a piazza Trinita’ dei Monti. L'articolo Fiamme su bus in via Sistina: non si registrano feriti proviene da ...

Roma : Bus elettrico in fiamme - no feriti : 9.15 Un autobus elettrico della linea 119dell'Atac ha preso fuoco questa mattina intorno alle 7.30 in via Sistina, a Roma, all'altezza del civico 83. Sul posto è intervenuta subito una squadra di vigili del fuoco del comando di Roma che ha spento le fiamme. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e non risultano feriti. Chiusa temporaneamente al traffico via Sistina, da via Crispi a piazza Trinità dei Monti.

Bus in fiamme in centro a Roma : chiuso tratto di via Sistina : Incendio questa mattina su un autobus di linea in via Sistina, al centro storico di Roma. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza dell’autista che, appena compreso la gravità della situazione, ha fatto scendere tutti i passeggeri, molto impauriti. chiuso dalla polizia locale un tratto di via Sistina, da via Crispi a Trinità dei Monti. L'articolo Bus in fiamme in centro a Roma: chiuso ...

Paura a Rovigo - autoBus carico di studenti va a fuoco : l’autista li salva dalle fiamme : Un autobus carico di studenti ha preso fuoco a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo, per cause che sono ancora in via di accertamento. L'autista si è accorto del rogo ed è riuscito a mettere in salvo tutti i giovani passeggeri prima di chiamare i soccorsi. Al momento non si segnala nessun ferito.Continua a leggere

Paura in zona Parco Leonardo : Bus in fiamme - non ci sono feriti : Roma – Paura questa mattina in viale del Caravaggio, in zona Parco Leonardo, tra Roma e Fiumicino, quando poco dopo le 8 un bus ha preso fuoco. Il mezzo adibito al trasporto pubblico, con a bordo solo il conducente, era diretto al deposito. Secondo quanto ricostruito, a innescare le fiamme sarebbe stata una perdita d’olio finita sul motore. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Nessun ferito. L'articolo ...

Bus Cotral avvolto dalle fiamme con 20 persone a bordo : non ci sono feriti : Roma – Un bus Cotral in servizio sulla linea Roma-Monterotondo ha preso fuoco ieri sera alle 21.50 nel comune di Fonte Nuova, in via Selva dei Cavalieri. Le fiamme sarebbero state causate da un’avaria del motore. Pronta l’azione dell’autista, che quando si e’ accorto della presenza di fumo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i 20 passeggeri che erano a bordo. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul ...

Principio d’incendio su Bus del 2011 : fiamme domate da autista con estintore : Roma – Principio d’incendio questa mattina a Roma su un mezzo della linea 985 della Roma Tpl, su via di Boccea. A darne notizia il portale www.odisseaquotidiana.com, secondo cui le fiamme sono uscite, alle 8.27 di questa mattina, sulla vettura 9517 della rimessa di Maglianella, un Bmb Avancity+ del 2011 in servizio sulla linea che collega le stazioni ferroviarie di Balduina e Aurelia. Per spegnere il Principio di incendio e’ ...

Roma - a fuoco una discarica aBusiva alla periferia est : fumo e fiamme nella notte| : Le fiamme nella notte di giovedì. L’area era stata sequestrata lo scorso febbraio. Gli allarmi inascoltati dei cittadini

Incendio in una discarica aBusiva a Roma - i vigili del fuoco domano le fiamme. FOTO : Incendio in una discarica abusiva a Roma, i vigili del fuoco domano le fiamme. FOTO I pompieri hanno lavorato dalla tarda serata di ieri fino a questa mattina per tenere sotto controllo le fiamme divampate n una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est della capitale. VIDEO Parole chiave: ...

In fiamme discarica aBusiva - paura a Roma : Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Incendio nella notte in una discarica abusiva in via Collatina Vecchia all'altezza della stazione Palmiro Togliatti, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e i rifiuti che si tro