Budapest | barca di turisti affonda nel Danubio | almeno 7 morti | tra cui bimba di 6 anni

(Di giovedì 30 maggio 2019) Unaca si è rovesciata la scorsa notte mentre navigava il, a: 7 persone sono morte, tra cui una bambina di sei, e ci sono 21 dispersi. Secondo le prime ricostruzioni, la “Mermaid”, di 26 metri, si è scontrata con un’altra imzione, più grande, a causa delle piogge torrenziali che hanno reso difficile le manovre. A bordo c’erano 33sudcoreani, ha dichiarato il ministro degli Esteri di Seul, e due ungheresi membri dell’equipaggio. Tutte le vittime sono sudcoreane. La ricerca dei dispersi da parte dei sommozzatori e delle barche della polizia è durata tutta la notte e sta continuando in queste ore. Un portavoce dei servizi di emergenza ungheresi, Pal Gyorfi, ha dichiarato che “sette persone sono state portate in ospedale in condizioni stabili con ipotermia e sintomi di shock. La polizia sta perlustrando il ...

