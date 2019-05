caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Il Grande Fratello Vip cambia padrona di casa. A Mediaset si sussurra che Barbara D’Urso possa lasciare la conduzione di Domenica Live dopo sei gloriose edizioni per concentrarsi proprio sul Grande Fratello Vip, ultimamente condotto da, ex conduttrice de ”Le Iene” e moglie dell’ex capitano della Roma Francesco Totti. Secondo quanto scritto da Nuovo Tv, i vertici del Biscione starebbero pensando di affidarle, appunto, la conduzione del Gf Vip (oggi, conduce quello Nip, o semi-vip, fate voi). Il punto è che in termini di share, quando al timone c’è Carmelita, il reality non delude mai. Il tutto mentre la D’Urso manterrebbe, ovviamente, sia Pomeriggio 5 sia Live-Non è la D’Urso. Al momento Carmelita si sta godendo gli alti ascolti che si sta portando a casa con il “Grande Fratello Nip“, il reality show di Canale 5 condotto insieme ai ...

Noovyis : Un nuovo post (Bruttissimo colpo per Ilary Blasi. Terremoto al GF Vip: “Cambia tutto”) è stato pubblicato su Playhi… - salutebaek : ALLORA RAGA MI SONO SVEGLIATA di colpo dopo aver fatto un sogno bruttissimo ho sognato di aver letto che kyungsoo s… - CiccinaLupo : C'è stato un bruttissimo incidente davanti ai miei occhi: 2 auto si stavano scontrando, una delle 2 sterza di colpo… -