Brindisi | incinta lo convince a sposarla Ma la bimba era di un altro

(Di giovedì 30 maggio 2019) Emanuela Carucci Ex moglie condannata a un risarcimento danni di oltre 25mila euro. L'uomo quando ha scoperto il tradimento ha tolto la paternità alla bambina e ha annullato il matrimonio Lo convinse aperché era. Ma si è scoperto solo dopo che la figlia era di un. Per questo la donna è stata condannata a un risarcimento danni di oltre 25mila euro.È accaduto a Fasano, un Comune in provincia di. La donna portava avanti due relazioni: una ufficiale e l'altra no. Poi quella gravidanza inaspettata. Il padre della bambina che portava in grembo era l'amante, ma lei ha deciso di sposare il fidanzato dicendogli di esseredi lui. Nonostante il matrimonio e la nascita della bambina la donna ha continuato a portare avanti la storia parallela. A distanza di tempo, però, il marito ha scoperto il tradimento e lei, come si legge su "La Gazzetta del ...

