Brescia | Cellino conferma Corini in panchina | e c’è un nuovo progetto per la Serie A…

(Di giovedì 30 maggio 2019) Dubbi ce n'erano pochi, a dir la verità. Ma ora arrivano anche le rassicurazioni del presidente. Il patron delMassimoha infatti ufficialmenteto Eugeniocome allenatore per la prossima stagione inA. Il tecnico è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2020. Una scelta quasi annunciata, visto che da entrambe le parti non è mai sembrato filtrare il contrario. Calciomercato– Si pensa in grande, tutti i nomi: dalla situazione Tonali ai sogni Con l'uscita di scena di Francesco Marroccu, che non verrà sostituito, Massimosarà presidente-manager e allenatore-manager. Questo ilcon il quale ilsi affaccerà allaA.

