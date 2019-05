Boom di ascolti per Chelsea - Arsenal su Sky Sport e TV8

Barbara d'Urso (senza peli sulla lingua) fa il Boom di ascolti - : Roberta Damiata Nuove rivelazioni sul caso Prati e "bollenti" ospiti che parlando di sesso hanno fatto di "Live-Non è la d'Urso" il programma più visto della serata Puntata al fulmicotone quella di “Live-Non è la D’Urso” che ha portato in prima serata nuovi scioccanti documenti sul "Pratigate" con la seconda intervista a Eliana Michelazzo, e una seconda parte dedicata a chi “vende il proprio corpo”, con la presenza della trans Efe ...

Ascolti Boom per la finale di Europa League su Sky e TV8 : boom di Ascolti per la finale della UEFA Europa League su Sky Sport e TV8 (in diretta dalle 21), con 3.879.782 spettatori medi complessivi e il 15,5% di share (9.617.030 spettatori unici). In particolare, la sfida tutta inglese di Baku tra Chelsea ed Arsenal ha avuto un’audience record di 1.291.777 spettatori medi su Sky Sport […] L'articolo Ascolti boom per la finale di Europa League su Sky e TV8 è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Live Non è la d’Urso da record : Boom d’ascolti per Barbara d’Urso! : Ascolti Barbara d’Urso: Live Non è la d’Urso vince la serata e fa record stagionale È andata in onda ieri sera la puntata di Live Non è la d’Urso che tutti stavano aspettando, quella che ha visto la confessione di Eliana Michelazzo e che ha tenuto incollati allo schermo milioni di telespettatori. Infatti, ieri mercoledì 22 maggio sono stati ben 3.916.000 telespettatori e il 18% di share per il programma di Barbara ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il Boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Barbara D'Urso - Domenica live va in ferie : Boom di ascolti e il boss di Canale 5 ringrazia : Domenica live va in vacanza. Il day time Domenicale di Barbara D'Urso chiude la stagione con l'ennesimo successo e il direttore di Canale 5 rilascia un comunicato stampa ufficiale per ringraziare la conduttrice. Giancarlo Scheri ha voluto ringraziare Barbara D'Urso per il suo successo portato con i

UOMINI E DONNE/ La lite tra Armando e Michele fa Boom di ascolti! - Trono Over - : Simona racconta di avere lasciato il Trono Over di UOMINI e DONNE dopo 'l'aggressione' di Barbara De Santi: ecco tutti i dettagli.

De Filippi e Carrà fanno il Boom (di ascolti e tweet). "Due Queen della tv. Brave e umili" : "Due grandi protagoniste del piccolo schermo, icone della TV e dello spettacolo italiano accomunate dal talento, dall' estro e dalla genialità". De Filippi e Carrà hanno fatto centro, di ascolti e tweet. La puntata di "A raccontare comincia tu" con ospite la conduttrice di Canale 5 ha portato RaiTre al 10% di share con 2,2 milioni di telespettatori. Per tutta la serata, l'hashtag dedicato è rimasto in cima ai trend topic, ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 aprile 2019 D’Urso-Ventura : Il GF 16 vince con l’hashtag ufficiale - The Voice Boom di oltre 200.000 Tweet : Social Auditel 23 aprile 2019: Testa a testa Social tra Barbara d'Urso e Simona Ventura Super confronto nel martedì sera televisivo tra la prima puntata di “The Voice” su Rai 2 e il GF 16, uno dei programmi imbattuti sui Social. Sarà, secondo le previsioni dei palinsesti, il primo e ultimo ...

Ascolti tv 18 Aprile : Boom per Mentre ero via. Ecco i dati auditel : A pesca di rifiuti: nel Golfo di Napoli la legge Salvamare é già realtà Cronaca Redazione Campania - 15 Apr 2019 Un pescato abbondante, ricco di plastica e tanti altri rifiuti. I pescatori della ...

Ascolti Boom per Ajax-Juve : 8 milioni di spettatori su Rai 1 : Ascolti tv Ajax Juve – boom di Ascolti per Ajax-Juventus in tv. La sfida dei quarti di finale di Champions League ha dominato la prima serata televisiva di ieri, mercoledì 10 aprile, con una platea di 7 milioni 993 mila spettatori e il 30% di share su Rai 1. Considerando anche gli Ascolti della gara su Sky, […] L'articolo Ascolti boom per Ajax-Juve: 8 milioni di spettatori su Rai 1 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Ascolti TV - Social Auditel GF 16 Boom di oltre 50.000 Tweet all'esordio : «Primi nel mondo» è una notizia falsa Alle ore 23, la conduttrice Barbara D'Urso ha annunciato il primato non solo in Italia, giusto,, ma anche nel mondo. Notizia inesatta, visto che CHEWHU, Chelsea-...

Ascolti TV - Social Auditel GF 16 Boom di oltre 50.000 Tweet all’esordio : GF 16 domina su Twitter, ma occhio all'inesattezza del «primi nel mondo» Social Auditel GF 16: Al termine della puntata (h.1.30) il risultato è di 48.300 Tweet Un successo annunciato, per ora soltanto su Twitter, dove il ...

Ascolti TV - Social Auditel GF 16 Boom di oltre 50.000 Tweet all’esordio - ma il «primi nel mondo» è un errore : GF 16 domina su Twitter, ma occhio all'inesattezza del «primi nel mondo» Social Auditel GF 16: Al termine della puntata (h.1.30) il risultato è di 48.300 Tweet Un successo annunciato, per ora soltanto su Twitter, dove il ...