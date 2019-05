Bologna | i dubbi di Mihajlovic | per la panchina c’è anche Andreazzoli

calcioweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019)– Sono ore calde in casa, il club rossoblu ha disputato una seconda parte di stagione impressionante conined adesso sta programmando il futuro. Negli ultimi giorni è andato in scena un incontro tra la dirigenza ed il serbo, l’allenatore si è preso qualche giorno per comunicare una risposta definitiva, ci sono i margini di conferma ma tutto dipenderà dall’eventuale chiamata di una big che non è da escludere considerando il miracolo con il. E per il sostituto spunta una soluzione a sorpresa, circola infatti il nome didell’Empoli protagonista di un percorso importante nonostante la retrocessione. Novitàsul fronte mercato, si valuta la cessione di Mattia Destro mentre come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ continuano i sondaggi per il difensore Senesi del San ...

