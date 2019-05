Bocca malata per l’80 per cento dei cani sopra i tre anni

caffeinamagazine

(Di giovedì 30 maggio 2019) Anche Fido e Micio possono soffrire di disturbi del cavo orale, esattamente come l’uomo. Anche per loro l’alitosi è un campanello d’allarme che può nascondere problemi seri a denti e gengive. E anche per loro lo spazzolino è l’arma fondamentale con cui difendersi quotidianamente dagli attacchi dei batteri, che nei quattrozampe possono con facilità mettere a rischio la salute di tutto l’organismo, dal cuore al fegato. Eppure l’informazione sull’igiene orale dei pet “è poca” e il problema viene “troppo spesso sottovalutato”, avverte Mirko Radice, senior president della Siodocov, Società italiana di odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria. “Nonostante patologie come la parodontopatia, che è quella che veniva definita ‘piorrea’ nell’uomo, siano estremamente diffuse”, spiega ...

