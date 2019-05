BMW Concept R18 | ritorno alle origini

gqitalia

(Di giovedì 30 maggio 2019) In un'era dove tutto è digitale, BMW ha costruito una motocicletta completamente analogica. E anche se si tratta ancora di un prototipo, non è certo un mistero che prefiguri una nuova famiglia di grandi cruiser bavaresi. Del resto non si progetta un motore da zero solo per il gusto di metterlo nel telaio di unabike. Ma la BMW R18 rappresenta anche undel brand bavarese, con evidenti richiami alla R5 degli anni Trenta portati nel mondo attuale. L'estetica è minimalista, dettata dalla volontà di incarnare l'essenza del motociclismo e di richiamare un istinto profondo, quello di salire in sella e partire, senza troppi pensieri. La R18 è una vera custom, perché si concentra sull'essenziale. «La più grande sfida nel design è quella di rendere tutto visibile. Ogni parte ha uno scopo funzionale», ha spiegato Bart Janssen Groesbeek, ovvero colui che l'ha ...

