ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2019) Torna con la terza stagione inedita “”, il programma diirriverenti condotto e ideato da, in prima tv suldi Discovery Italia da venerdì 31 maggio alle 22:45. Determinate, ambiziose, aggressive, tormentate, ironiche, spregiudicate, vendicative, oneste… le donne incontrate dallanelle precedenti edizioni si sono definite in tanti modi, nessuna di loro, per fortuna, si è detta “modesta”, ma tutte hanno accettato il gioco: rispondere alle domande dirette e senza filtri della giornalista sulle ombre e sulle luci della loro vita. Le prime due “” saranno il vicepresidente della Camera dei Deputatie la regina dei salotti tvParietti, dopo che nelle prime due stagioni si sono alternate, tra le altre, Simona Ventura, Alessandra Mussolini, Paola Turci, Nunzia De Girolamo, Anna Maria Bernardini de Pace, Katia ...

ilfattovideo : Belve, tornano su Nove le interviste di Francesca Fagnani: ospiti Mara Carfagna e Alba Parietti venerdì 31 maggio a… - Cascavel47 : Belve, tornano su Nove le interviste di Francesca Fagnani: ospiti Mara Carfagna e Alba Parietti venerdì 31 maggio a… - Noovyis : Un nuovo post (Belve, tornano su Nove le interviste di Francesca Fagnani: ospiti Mara Carfagna e Alba Parietti vene… -