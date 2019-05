Beach volley | World Tour 2019 Ostrava Che battaglie al primo turno! Walsh Jennings vince

Beach volley - World Tour 2019 Nantong. Puccinelli/Barboni : passo avanti nelle qualificazioni ma con Hasegawa/Futami è dura : Primo turno delle qualificazioni superato per Arianna Barboni e Claudia Puccinelli nel torneo 2 stelle di Nantong in Cina ma la strada che porta al primo main draw per la coppia azzurra è dura perchè le avversarie nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale sono le solide giapponesi Hasegawa/Futami che hanno superato con un bye il primo turno. La coppia italiana nel primo turno delle qualificazioni ha sconfitto con un secco ...

Beach volley - World Tour Ostrava 2019 : Ranghieri/Caminati subito fuori nelle qualificazioni in Repubblica Ceca : Prosegue la stagione in altalena di Marco Caminati ed Alex Ranghieri che salutano subito, al primo turno delle qualificazioni, il sogno di poter entrare nel tabellone principale del 4 stelle di Ostrava. Un duro colpo nella marcia di avvicinamento all’appuntamento mondiale per la coppia italiana, che arrivava dal rassicurante secondo posto di Aydin due settimane fa, ma che si è fermata davanti ai lituani Rumsevicius/Kadzailis, vittoriosi ...

Beach volley World Tour 2019. A Oslo una nuova tappa del World Tour. A Boracay festeggiano Thailandia e Giappone : Oslo. Il World Tour torna in Norvegia, anche in onore dei vichinghi terribili Mol e Sorum che stanno dominando il World Tour con sette vittorie negli ultimi undici mesi del circuito mondiale. Dal 29 agosto all’1 settembre la capitale norvegese ospiterà un torneo 1 stella riservato agli uomini e per qualche coppia di punta (magari proprio per Mol/Sorum) potrebbe essere l’occasione giusta per preparare al meglio l’appuntamento ...

Beach volley - World Tour 2019 Ostrava e Nantong. Italia ancora ai minimi termini in attesa dei rientri eccellenti : E’ un’Italia ancora ridotta ai minimi termini quella che si appresta ad affrontare i due tornei in programma da domani a Ostrava in Repubblica Ceca e a Nantong in Cina. Dopo la rinuncia di Lupo/Nicolai (Lupo ha ripreso ad allenarsi a pieno regime ma la coppia azzurra non è al meglio e farà il suo rientro nel circuito a Varsavia tra due settimane) e quella già risaputa di Menegatti/Orsi Toth (anche loro attese al rientro in Polonia), ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. L’infinita Kerri Walsh Jennings sente profumo di Olimpiadi e torna a vincere. Mol/Sorum imbattibili : Il torneo degli invincibili. Kerri Walsh Jennings lo è stato per tanto tempo ai Giochi Olimpici e ora, alla soglia dei 40 anni, torna a sognare in grande, magari al suo quinto podio a Cinque Cerchi consecutivo, risalendo, a due anni e otto mesi di distanza dall’ultima volta, sul gradino più alto del podio di un torneo del World Tour, il 4 stelle di Jinjiang in Cina. E’ questa la vera notizia del giorno perchè le vittorie dei ...

Beach volley - World Tour 2019/2020. Tre nuovi appuntamenti ad agosto e novembre : Il calendario del World Tour si arricchisce di altri tre appuntamenti, due dei quali in Europa e altrettanti nella prossima stagione (anche se sono programmati per il 2019 ma la stagione in corso si chiude con le finali di Roma a settembre). In questa stagione è fissato il torneo di Budapest, il secondo appuntamento della storia in Ungheria per il World Tour dopo il torneo di Sjofok dello scorso anno. Si tratta di un torneo 1 stella, organizzato ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Nono posto per Rossi/Carambula ma che battaglia con i russi! : Si ferma ancora davanti ai russi Stoyanovskiy/Krasilnikov la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel 4 stelle di Jinjiang in Cina, come a Xiamen ma stavolta negli ottavi di finale al termine di una sfida bella e tiratissima che ha premiato la coppia russa, poi travolta dai brasiliani Evandro/Bruno Schmidt anche a causa della fatica accumulata contro gli azzurri. Il 2-0 finale è bugiardo perché Rossi e Carambula hanno giocato alla pari con i ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula negli ottavi ma ora c’è da scalare la “montagna russa” : Due vittorie per Rossi/Carambula che significano ottavi di finale, una sconfitta a testa alta per Abbiati e Andreatta che significa 25mo posto. Questa la sintesi della giornata azzurra al torneo 4 stelle di Jingjing in Cina. La coppia composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula, dopo la sconfitta di ieri in semifinale contro i tedeschi Bergman/Harms, non ha incontrato troppa resistenza nella finale che valeva il terzo posto nel girone e ...

Quattordici volte Beach volley per tutti - appuntamento a Soverato : All’insegna dello sport e del sociale, si rinnova in Calabria l’appuntamento che apre la stagione estiva della pallavolo in spiaggia:

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Doppia sconfitta azzurra : Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta domani a caccia dei sedicesimi : Inizia con una Doppia sconfitta, tutt’altro che imprevedibile, l’avventura nel torneo 4 stelle di Jinjiang, in Cina, per le due coppie azzurre inserite nel tabellone principale. Un pizzico di delusione è una prestazione sotto tono per Rossi e Carambula che avrebbero potuto disputare la finale del girone contro i numeri uno del ranking mondiale, i norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto l’altra semifinale. Invece la coppia azzurra si è arresa con il ...

Beach volley - World Tour 2019. Jinjiang. Sconfitta per Zuccarelli/Traballi : niente azzurre in tabellone principale : La Cina stavolta non è dolce con Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che, dopo aver compiuto una piccola impresa battendo al primo turno delle qualificazioni del 4 stelle di Jinjiang le spagnole Soria/Carro, sono costrette ad alzare bandiera bianca (0-2) contro la coppia numero 2 del movimento iberico, composta da Amaranta Navarro e Lobato. Rispetto alla sfida della notte italiana, le azzurre subiscono troppo il servizio della coppia spagnola che ...

Beachn volley - World Tour 2019 Jinjiang. Zuccarelli/Traballi - che riscatto ma per il main draw è dura. Out Barboni/Puccinelli : Dopo una brutta sconfitta arriva spesso una bella vittoria per chi ha capacità, determinazione e talento. Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si riscattano immediatamente dopo la brutta sconfitta contro le canadesi in Turchia e, nel primo turno del 4 Stelle di Jinjiang, ottengono un successo di prestigio (2-0), da sfavorite, contro le spagnole Soria/Carro, coppia capace di vincere i Giochi del Mediterraneo in casa, salire due volte sul secondo ...

Beach volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta : le mine vaganti nel 4 Stelle cinese : Due coppie azzurre nel main draw maschile, due nel tabellone di qualificazione femminile. C’è tanta Italia a Jinjiang, nel torneo 4 Stelle cinese che precede di un mese esatto i Mondiali di Amburgo e che non vedrà le coppie italiane qualificate per la kermesse tedesca al via. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth, infatti, scaldano i motori e sono quasi pronti al rientro: fra una settimana gli azzurri, fra due le azzurre, mentre ...

Beach volley - World Tour 2019 Itapema e Aydin. Ranghieri/Caminati : lo squillo che tutti aspettavano. Ma il Brasile dov’è? : Si è chiusa una settimana intensa, se ne apre un’altra interessante che ci porterà a meno un mese nel countdown verso l’appuntamento iridato di Amburgo. E proprio da Amburgo si parte per un’analisi di quanto accaduto negli ultimi sette giorni che rischiano di aver dato una svolta nella rincorsa alla condizione che compete loro di Alex Ranghieri e Marco Caminati. Prima la wild card per il Mondiale di Amburgo e poi il secondo ...