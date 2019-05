Basket | Maurizio Buscaglia lascia la panchina di Trento dopo nove stagioni e una finale

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) 544 partite, 13di cui 9 consecutive, tre promozioni: tale è il curriculum dicon l’Aquila. Tutti questi numeri saranno destinati a rimanere tali, almeno nel prossimo futuro, perché le strade dell’allenatore di Bari e della società si sono ufficialmente separate., dal 2003 al 2007 e poi dal 2010 fino alla recente gara-5 dei quarti dicontro Venezia, è stato autentico condottiero dinella scalata dalla Serie C1 alla B2 già nel 2005. Tornato in Trentinoalcuni anni tra Mestre e Perugia, ha ritrovato la società in DNA (Divisione Nazionale A, il nome che per qualche tempo ha assunto la B prima di ridiventare tale), portandola nell’allora LegaDue nella stagione 2011-2012. Due anniè arrivata la promozione in Serie A, diventando subito allenatore dell’anno nell’annata 2014-2015, stesso ...

