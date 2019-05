Baseball – Bambina colpita da una palla | la reazione del giocatore è sorprendente | Albert

sportfair

(Di giovedì 30 maggio 2019)Almora Jr colpisce unain tribuna e scoppia in lacrime: l’episodio durante una partita dia Houston Scene tenerissime da Houston: durante una partita diil campione Almora Jr è scoppiato in lacrime. L’atleta cubano ha reagito in questo mododopo aver erroneamente colpito unain tribuna. La partita è stata interrotta ed il padre della bimba l’ha portata via dallo stadio di Houston in braccio, per portarla in ospedale, dove è attualmente ricoverata, anche se le sue condizioni non sono state rese note.Almora Jr è rimasto sin da subito spiazzato dalle conseguenze del suo lancio: in un primo momento si è inginocchiato in campo, ricevendo il supporto dei suoi compagni di squadra, successivamente è scoppiato in lacrime dopo aver chiesto alla sicurezza informazioni sulle condizioni della. “Una ...