Barcone alla deriva | a bordo una bimba morta | migranti soccorsi da nave militare italiana

Migranti - Barcone alla deriva da un giorno. La Marina soccorre 100 persone : Un gommone con a bordo tra gli 80 e i 90 Migranti si trovava in difficoltà a largo della Libia da ieri mattina e nonostante l’allarme sia stato dato a tutte le autorità e vi siano delle unità nelle vicinanze, per 24 ore nessuno è intervenuto per portare soccorso. È quanto denunciano le Ong rivolgendosi in particolare alla Marina Militare italiana c...

Migranti - allarme Ong : in difficoltà Barcone con 80-90 persone a bordo : Si trova in navigazione nelle acque a largo della Libia. Appello per i soccorsi, soprattutto alla Marina militare italiana che in zona avrebbe il pattugliatore Cigala Fulgosi

Allarme per Barcone in avaria con 100 persone a bordo : Roma, 10 mag., AdnKronos, - "Più di 100 vite a rischio, 24 donne e 8 bambini! Abbiamo ricevuto una chiamata stamattina da una barca partita dalla #Libia. Comunicazione difficile per segnale debole". A ...

Salvati 36 migranti su un Barcone - Salvini chiude i porti anche alla Marina italiana : La nave Cigala Fulgosi, unità della Marina militare italiana, questa mattina ha tratto in salvo 36 persone che si trovavano a bordo di un’imbarcazione che stava per affondare a 75 chilometri dalle coste libiche. Sono ora in corso le verifiche delle condizioni di salute di tutti, tra cui 2 donne e 8 bambini. La nave Cigala Fulgosi, si trovava nelle...

Migranti - l'allarme : "Barcone con 150 a bordo in avaria" : Ancora un'imbarcazione di Migranti in pericolo nel Mediterraneo . Questa volta si tratta di 150 persone , tra cui molte donne e bambini , nelle acque territoriali libiche . L'sos è stato intercettato ...

"Urla e panico" - allarme per Barcone in avaria : Un barcone in avaria con a bordo 150 persone, tra cui donne e bambini. A lanciare l'allarme è Alarm Phone, la linea telefonica diretta e auto organizzata per rifugiati in difficoltà nelle acque del ...

Migranti - allarme alla Guardia Costiera : “Barcone con 150 persone a bordo sta affondando al largo della Libia” : È arrivata alla Guardia Costiera italiana la segnalazione di un barcone in avaria nel Mediterraneo, a rischio di affondamento, con circa 150 persone a bordo. L’imbarcazione, su cui ci sono molte donne e bambini, si trova nella zona di ricerca e soccorso libica. La nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, si trova a circa 100 miglia dal barcone in difficoltà, ma ha detto di essere pronta a intervenire. La segnalazione è ...

Migranti - Alarm phone segnala un Barcone in avaria con 150 persone a bordo. 'Aiuto - c è una falla - entra acqua' : 'Aiuto, siamo in emergenza. Il motore della barca è rotto, c'è un buso, l'acqua sta entrando'. E' il disperato grido d'allarme che Alarm phone, il centralino a cui si rivolgono i Migranti che tentano ...

Esposto alla Biennale il Barcone naufragato. E' polemica : Il relitto del peschereccio simbolo della strage di migranti avvenuta nel 2015 nel canale di Sicilia è nell'Arsenale a Venezia. Ma esponenti di Lega e M5s non sono d'accordo sulla scelta degli ...

Dalla Sicilia a Venezia - il Barcone in cui morirono 700 persone è ora un’opera d’arte : “Lontana da distrazioni, lontano dal rumore, invita solo al silenzio e alla meditazione” con queste parole Paolo Baratta descrive l’atteggiamento che si dovrebbe avere di fronte a questo nuovo progetto che sarà parte integrante della prossima apertura della Biennale d’arte di Venezia. Il progetto Si chiama “Barca Nostra” e sembra solamente un grande peschereccio ormai distrutto, scolorito dal mare e Dalla salsedine, invece è molto di più: è il ...

Sajjad - sbarcato su un Barcone partito dalla Libia - si è laureato in ingegneria industriale : Sajjad Ahmed, un immigrato pakistano sbarcato a Lampedusa a bordo di un barcone, ha conseguito la laurea in ingegneria industriale all'Università del Salento con una tesi dal titolo "Experimental Evaluation Method of the Cyclic Curve".Continua a leggere