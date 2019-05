Attentato Lione | autore pacco bomba fedeltà a Isis Lo jihadista

Attentato Lione - arrestato un sospetto. La polizia aveva diffuso una sua foto : La polizia francese ha arrestato un uomo nell'ambito dell’inchiesta sull'Attentato di venerdì nel centro di Lione in cui erano rimaste ferite 13 persone. Lo ha detto oggi il ministro dell'Interno Christophe Castaner su Twitter, senza però fornire ulteriori dettagli sul sospettato o su dove è stato arrestato. Le forze dell'ordine avevano diffuso via Twitter una foto del presunto Attentatore ricercato per il pacco bomba esploso in pieno centro. ...