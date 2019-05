Atletica – Meeting Internazionale di Savona | buone prestazioni di Jacobs e Fabbri

Atletica : Marcell Jacobs e Leonardo Fabbri in evidenza al meeting di Savona. Esordio stagionale di Desalu sui 200 : Al meeting internazionale di Savona si sono messi in evidenza alcuni italiani di cui sentiremo parlare ancora nei prossimi mesi. In particolare, il nostro Marcell Jacobs è in grado di stampare un 10.19 con il quale supera il quotato ivoriano Arthur Cissé, che come personale ha 9.94. Leonardo Fabbri, invece, si distingue nel lancio del peso, arrivando a 20.26, insidiando il sudafricano Orazio Cremona (20.35) e dando buoni segnali in vista del ...

Atletica – Al via oggi il Meeting di Savona : in gara il pesista Fabbri : Atletica: oggi il Meeting Internazionale Città di Savona. Torna in gara il pesista Fabbri Sotto la pioggia di Castiglione della Pescaia ha scagliato il peso a 20,45. oggi, sulla pedana dell’atteso Meeting internazionale Città di Savona–Memorial Giulio Ottolia, vuole fare ancora meglio Leonardo Fabbri(Aeronautica) chiamato a un altro esame prima del grande appuntamento del 6 giugno al Golden Gala Pietro Mennea dello stadio Olimpico di ...

Atletica – Meeting Internazionale Città di Savona : Desalu debutta nei 200 metri : Atletica: Fausto Desalu al debutto, 200 metri a Savona Tanti azzurri nell’ottava edizione del Meeting Internazionale Città di Savona, mercoledì 29 maggio, per sfidare una serie di protagonisti dell’Atletica mondiale. Sui 200 metri è atteso il debutto stagionale in una gara individuale per Fausto Desalu (Fiamme Gialle), secondo italiano di sempre con il 20.13 del sesto posto europeo di Berlino e titolare della staffetta 4×100 che ha ...

Atletica - Meeting internazionale di Castiglione : Fabbri da record nel lancio del peso : Leonardo Fabbri ha piazzato subito un record al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia Riparte con un primato la stagione di Leonardo Fabbri. Al Meeting internazionale di Castiglione della Pescaia (Grosseto), il 22enne dell’Aeronautica spedisce il peso a 20,45 e incrementa la sua migliore prestazione italiana under 23 all’aperto nonostante la pioggia incessante, per un netto progresso sul 20,07 della scorsa estate. Durante ...

Atletica - Meeting della Liberazione - Elena Vallortigara comincia la stagione outdoor con un ottimo 1 - 90 : Inizio promettente per la saltatrice azzurra che prova tre volte senza fortuna 1,92. Il 3 maggio sarà a Doha per la tappa inaugurale della IAAF Diamond League comincia da 1,90 la stagione all'aperto ...

Atletica – Meeting della Liberazione - Elena Vallortigara comincia la stagione outdoor con un ottimo 1 - 90 : Inizio promettente per la saltatrice azzurra che prova tre volte senza fortuna 1,92. Il 3 maggio sarà a Doha per la tappa inaugurale della IAAF Diamond League comincia da 1,90 la stagione all’aperto di Elena Vallortigara. Sulla pedana che ospita i suoi allenamenti, al campo scuola Renzo Corsi di Siena, la 27enne vicentina dei Carabinieri piazza una prima prestazione incoraggiante al Meeting della Liberazione. Seguita a bordo pedana dal suo ...

Atletica - tutti in pista il 25 aprile per il Meeting di Siena : in gara anche Elena Vallortigara : La seconda italiana di sempre nel salto in alto, grazie al 2.02 dello scorso anno a Londra, sarà la stella del Meeting della Liberazione a Siena sulla pedana che ospita i suoi allenamenti tutti in pista, è il 25 aprile. Da nord a sud comincia a entrare nel vivo l’attività agonistica in una giornata ricca di Meeting. L’atleta-copertina è sicuramente Elena Vallortigara, l’azzurra dei Carabinieri, seconda italiana di sempre nel ...