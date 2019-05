Atletica | Fausto Desalu non sarà al Golden Gala 2019

oasport

(Di giovedì 30 maggio 2019) Brutta notizia per la velocità dell’italiana: un’assenza pesante per quanto riguarda il prossimo appuntamento importante, l’unica tappa del Bel Paese per quanto riguarda la Diamond League.ha dato forfait per quanto riguarda il, che andrà in scena il prossimo 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma. L’azzurro, secondo di sempre sui 200 metri con il 20.13 agli Europei di Berlino, che aveva esordito settimana scorsa in quel di Savona sulla distanza, non prenderà il via sul mezzo giro di pista a causa di un problema fisico e non potrà sfidare il connazionale Filippo Tortu. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: FB

atleticaitalia : #atletica Niente @goldengala_roma per Fausto Desalu: dopo l'esordio di Savona è arrivata la rinuncia al 200 stellar… - palaia_fausto : RT @BombeDiVlad: ???????? Proseguono i lavori allo Stadio #SanPaolo di #Napoli, rimossi tutti i sediolini obsoleti dai settori superiori e com… - CCIAARIVLIG : RT @atleticaitalia: #atletica Fausto Desalu all'esordio sui 200 nel meeting di Savona, mercoledì #29maggio. Tornano in gara Marcell Jacobs… -