Atletica | Diamond League 2019 | troppo freddo a Stoccolma Mondiale stagionale di

Atletica - Diamond League Stoccolma 2019 : Elena Vallortigara sfida le stelle del salto in alto - attesa per il duello tra Echevarria e Manyonga : Si svolgerà domani, giovedì 30 maggio, presso lo Stadio Olimpico di Stoccolma, in Svezia, la terza tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito internazionale di Atletica leggera. La manifestazione raccoglie come di consueto diverse stelle del panorama mondiale, pronte a cimentarsi nella specialità in programma, e costituisce l’ultimo grande appuntamento prima del Golden Gala di Roma (giovedì 6 giugno). L’Italia sarà rappresentata ...

Atletica - Diamond League 2019 : Samba batte Benjamin - 9.86 di Lyles e Coleman! 6 primati mondiali stagionali : A Shanghai (Cina) è andata in scena la seconda tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grandissima attesa per il confronto diretto sui 400 metri ostacoli tra Abderrahman Samba e Rai Benjamin, cioè il secondo e il terzo uomo più veloci della storia. Il qatariano ha letteralmente dominato firmato il secondo tempo della sua carriera: 47.27 per regolare lo statunitense, incapace di spingersi oltre 47.80. Spettacolare il ...

Atletica - Diamond League Shanghai 2019 : che duelli tra ostacoli e 100 metri - Guliyev sui 200. Manyonga cerca il volo : La Diamond League è pronta per fare tappa a Shanghai (Cina), il secondo appuntamento stagionale del massimo circuito itinerante andrà in scena sabato 18 maggio e si preannuncia estremamente avvincente con diversi big pronti a darsi battaglia. C’è grande attesa soprattutto per il duello sui 400 metri ostacoli tra il qatariano Abderrahman Samba e lo statunitense Rai Benjamin, secondo e terzo nelle liste mondiali di tutti i tempi: ...

Atletica – Diamond League : Tamberi salta la tappa di Nanchino - nessuna preoccupazione per l’azzurro : L’atleta azzurro ha deciso di non partecipare alla tappa di Nanchino di Diamond League, il motivo è quello di non affrettare i tempi di ripresa Niente Iaaf Diamond League a Shanghai per Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle). Il campione europeo indoor del salto in alto non parteciperà alla gara in programma sabato 18 maggio in Cina, e al successivo impegno del 21 maggio a Nanchino. AFP/LaPresse Durante l’ultimo allenamento prima ...

Atletica - Gianmarco Tamberi salta la Diamond League a Shanghai per un problema al piede : Gianmarco Tamberi non parteciperà alla tappa di Diamond League a Shanghai, in programma sabato 18 maggio. Il campione europeo indoor del salto in alto è stato costretto a dare forfait all’appuntamento in Cina e anche alla successiva gara di Nanchino del 21 maggio per una leggera contusione al piede destro avvenuta nell’ultimo allenamento. L’atleta della Fiamme Gialle ha preferito così posticipare il debutto nelle gare all’aperto per poter ...

Atletica – Diamond League : otto migliori prestazioni mondiali a Doha - brilla Caster Semenya : Atletica, Diamond League: avvio con 8 mondiali stagionali a Doha Prima tappa della IAAF Diamond League a Doha, in Qatar, con otto migliori prestazioni mondiali stagionali e un paio di risultati copertina nello stadio che in autunno ospiterà la rassegna iridata. Su tutti il 19.99 (+1.3) del campione del mondo dei 200 metri Ramil Guliyev con una grande fase lanciata dopo una curva da rivedere e il 70,56 (WL) dello svedese Daniel Stahl nel ...

Atletica - Diamond League Doha : Semenya vince negli 800m. Saranno gli ultimi della sua carriera? : Nel primo appuntamento della Diamond League 2019 , che si tiene a Doha, in Qatar, l'attenzione è tutta rivolta verso Caster Semenya . L'atleta sudafricana stravince negli 800 metri femminili con il ...

Atletica - Diamond League Doha 2019 : l’ultima recita di Caster Semenya - sfilza di mondiali stagionali. Vallortigara e Pedroso sottotono : Al Khalifa International Stadium di Doha (Qatar) è andata in scena la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. In questo stesso impianto si disputeranno i mondiali a inizio autunno. Tutti i riflettori erano puntati su Caster Semenya dopo la sentenza emessa due giorni fa dal TAS che vieta alle atlete con iperandrogenismo di poter partecipare alle gare femminili: la ...

Atletica - al via su Sky Sport edizione 2019 della Diamond League : Venerdì 3 maggio, parte l’edizione 2019 della Diamond League, la più importante manifestazione di Atletica leggera, organizzata dalla IAAF, l’Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera, in esclusiva su Sky, tranne il meeting di Roma. Una grande occasione per vedere all’opera molte delle stelle dell’Atletica mondiale, e anche italiana, impegnate nelle 14 tappe del circuito, comprese le ...

Atletica - a Doha parte la Diamond League 2019 : Anche se gareggiamo in diverse parti del mondo, l'obiettivo è sempre quello di sfidarci a vicenda e eguagliare le nostre misure. Ogni anno propone nuove sfide da affrontare. Ho saltato 5.80m outdoor ...

Atletica - Diamond League 2019 : si parte a Doha. Obiri - Braz - Crouser e tante stelle verso i Mondiali. Italia con Vallortigara e Pedroso : Venerdì 3 maggio si disputerà la prima tappa della Diamond League 2019, il massimo circuito itinerante di Atletica leggera giunto alla decima edizione. Si parte da Doha (Qatar), proprio in quel Khalifa International Stadium da 48mila posti che tra fine settembre e inizio ottobre ospiterà i Mondiali: alcuni atleti avranno così l’occasione di testate l’impianto dove verranno assegnate le medaglie iridate tra cinque mesi. Ricordiamo che ...

Atletica - Doha : l'aperitivo dei mondiali. La Diamond League live su Sky Sport Uno : ... telecronaca di Nicola Roggero e Stefano Baldini, il caso di Caster Semenya , la mezzofondista sudafricana affetta da iperandroginismo e che ha visto respingere dalla Corte Arbitrale dello Sport il ...

Atletica – Diamond League : Vallortigara e Pedroso in pista a Doha : Diamond League: gli azzurri Vallortigara e Pedroso pronti per scendere in pista a Doha Serata extralusso a Doha per Elena Vallortigara e Yadisleidy Pedroso. La pedana e la pista del Khalifa International Stadium di Doha luccicano per lo start della stagione internazionale, con le due azzurre impegnate venerdì 3 maggio nella prima tappa della IAAF Diamond League 2019 nell’alto e nei 400 ostacoli. Lo stadio è lo stesso che tra meno di cinque mesi ...