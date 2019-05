Astronomia | i pianeti influenzano il campo magnetico solare | regolano il ciclo della

meteoweb.eu

(Di giovedì 30 maggio 2019) Uno dei quesiti più frequenti nelfisicariguarda il motivo per cui l’attività del Sole segue unregolare di 11 anni. Ora, una ricerca condotta da un team di scienziati un team dell’Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, potrebbe aver trovato una risposta. Gli scienziati hanno pubblicato una ricerca sulla rivista Solar Physics dove si legge che le forze marealiTerra, di Venere e di Giove influenzerebbero il, regolandone il. Nel dettaglio – spiega Global Science – i ricercatori sono stati in grado di dimostrare che le forze mareali planetarie agiscono sul Sole come una sorta di orologio esterno e rappresentano il fattore cruciale che sta dietro al suo ritmo costante. Per ottenere questo risultato gli scienziati hanno confrontato sistematicamente le osservazioni storiche dell’attivitàdegli ultimi mille anni ...

